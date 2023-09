V dvoboju Villarreala in Girone je domača rumena podmornica povedla z bele pike v 49. minuti, ko je zadel Dani Parejo, Ukrajinec Artem Dovbik je s svojim tretjim sezonskim golom izid poravnal v 56., zmago pa je zagotovil Eric Garcia v 61. minuti.

Real Madrid je proti Las Palmasu upravičil vlogo favorita, čeravno je igral brez »vročega« Juda Bellinghama. Tokrat sta za tri madridske točke poskrbela Brahim Diaz, ki je zadel v dodatku prvega polčasa, in Joselu, ki je bil uspešen v 54. minuti.

Obračun Athletica Bilbaa in Getafeja pa se je končal z 2:2, čeprav so domači cel drugi polčas igrali z igralcem manj. Številčno prednost je najprej za izenačenje gostov izkoristil Gaston Alvarez, a je Inaki Williams v 61. minuti spet povedel domačine v vodstvo ter dosegel četrti gol v sezoni (pred njim so na lestvici strelcev le Robert Lewandowski iz Barcelone, Bellingham in Alvaro Morata iz Atletica s po petimi). V 83. minuti pa je Juanmi Latasa le prinesel točko Getafeju.

Danes ob 21.30 bosta še tekmi Cadiz – Rayo Vallecano in Valencia – Real Sociedad.

V četrtek pa bodo še tri tekme, Celta Vigo bo gostila Alaves, Granada bo igrala proti Betisu, Osasuna pa proti Atleticu iz Madrida, kjer igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Že v torek je Sevilla gladko s 5:1 odpravila zadnjeuvrščeno Almerio, Mallorca pa je doma presenetila Barcelono in igrala 2:2.

Na lestvici ima vodilna Girona 19 točk, Real ima eno manj, Barcelona (ob Gironi edina neporažena) pa še eno manj. Bilbao je pri 14 točkah, peti pa je madridski Atletico z 10 točkami, a ima še dve tekmi v dobrem.