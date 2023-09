Ponudili vpogled v privlačni svet inženirskega ustvarjanja

Tehniški muzej Slovenije tudi letos gosti Dneve strojništva, ki mladim ponujajo vpogled v svet strojništva. Potekajo vsak dan od 9. do 13. ure, in to še vse do petka, ko med 17. in 22. uro vabijo tudi na Noč raziskovalcev, katere obisk je brezplačen.