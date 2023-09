Nemčija je leta 2014 na svetovnem prvenstvu v Braziliji osvojila zlato kolajno pod vodstvom selektorja Joachima Löwa, dve leti kasneje je EP v Franciji končala na tretjem mestu, nato pa je reprezentančna ladja začela toniti. Po neuspehu na Euru 2020 (15. mesto) je Löw po 15 letih ostal brez službe, nasledil pa ga je Hansi Flick, ki je na naslednjem velikem tekmovanju (SP 2022 v Katarju) izpadel že v skupinskem delu in tekmovanje končal na šele 17. mestu. Flick je bil odpuščen 10. septembra letos po porazu na prijateljski tekmi proti Japonski v Wolfsburgu (1:4). Le dvanajst dni kasneje je nemška zveza (DFD) za njegovega naslednika nepričakovano imenovala zgolj 36-letnega Juliana Nagelsmanna, ki je tako postal drugi najmlajši selektor v nemški zgodovini. Mlajši je bil samo Otto Nerz, prvi selektor nemške reprezentance leta 1926, ki je bil takrat star le 34 let.

Na Bavarskem rojeni Nagelsmann, ki se je v mladosti dolgo ukvarjal tudi s hokejem na ledu, je v nogometu med letoma 1990 in 2008 igral za mlajše selekcije Issinga, Augsburga (dvakrat) in 1860 Münchna (dvakrat). Zaradi ponavljajočih se poškodb je žogobrcarsko kariero končal že pri 20. letih, ne da bi odigral vsaj eno profesionalno tekmo. V svojem zadnjem igralskem klubu je začel tudi trenersko kariero, najprej pa je bil dve leti pomočnik v kadetski ekipi. Nato je odšel v Augsburg, kjer je pogosto asistiral glavnemu trenerju Thomasu Tuchlu. Prva postaja na njegovi resni trenerski poti je bil Hoffenheim leta 2016, s katerim je podpisal triletno pogodbo – z 28 leti je postal najmlajši trener v zgodovini bundeslige – in kjer mu je takratni vratar ter nekdanji nemški reprezentant Tim Wiese nadel vzdevek Mini Mourinho.

Rekordi padali drug za drugim

Na Hoffenheimovi klopi je v sezoni 2018/19 z 31 leti in 58 dnevi postal še najmlajši trener v zgodovini evropske lige prvakov. Čeprav mu je klub zaradi odličnega dela in rezultatov v domačih in evropskih tekmovanjih podaljšal pogodbo do leta 2021, se je odločil za selitev v Leipzig in mu obljubil štiriletno zvestobo do 2023. Že v prvi evropski sezoni 2019/20 je na premierni tekmi skupinskega dela s skalpom Benfice (2:1) postal še najmlajši z zmago v zgodovini najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja v nogometu – star je bil le 32 let in 56 dni. Rekorde je nizal drugega za drugim in Leipzig je kot prvi v njegovi zgodovini pripeljal v polfinale (najmlajši trener s takšnim dosežkom vseh časov), kjer pa je klonil proti PSG. V svoji zadnji sezoni v Leipzigu (2020/21) se je uvrstil v osmino finala lige prvakov, v nemški ligi je bil drugi, v finalu pokala je klonil proti Borussii iz Dortmunda (1:4), nato pa ga je v svoje vrste zvabil Bayern.

V münchenskem klubu je aprila 2021 nasledil Hansija Flicka, ki je v predhodni sezoni postal klubski prvak Evrope, le nekaj mesecev po odhodu iz Münchna pa selektor reprezentance Nemčije. Za čudežnega dečka Nagelsmanna, ki je z Bavarci podpisal petletno pogodbo, je Bayern plačal Leipizigu 25 milijonov evrov odškodnine, kar je še vedno svetovni rekord pri prestopih trenerjev. V svoji uvodni sezoni 2021 je osvojil tako nemško prvenstvo kot superpokal (premagal je svoj nekdanji klub Leipzig), a je v Evropi klonil v osmini finala proti španskemu Villarrealu. Tudi naslednjo sezono je začel z osvojitvijo domačega superpokala, v ligi prvakov je v skupinskem delu z Barcelono, Interjem in Viktorijo iz Plzna na šestih tekmah dosegel prav toliko zmag, v osmini finala je z dvema zmagama (1:0, 2:0) izločil PSG, le nekaj dni kasneje pa doživel šok – dobil je odpoved! In to kljub temu, da je na 80 tekmah med 1. julijem 2021 in 24. marcem 2023 dosegel kar 60 zmag, 14 remijev in le deset porazov, matematično pa to pomeni, da je zmagal na kar 71,5 odstotka tekem in osvojil kar 77 odstotkov možnih točk.

Novinarka zapustila Bild

Klubsko vodstvo ga je o odpovedi obvestilo kar med njegovim dopustom na smučanju v Avstriji, za novega trenerja pa izbralo Thomasa Tuchla, njegovega nekdanjega sodelavca v Augsburgu. Po uradni različici naj bi se klub za prekinitev sodelovanja odločil zaradi številnih pritožb Bayernovih zvezdnikov na njegov račun, neuradno pa ga je s trenerske klopi bavarskega velikana odneslo predvsem dogajanje v zasebnem življenju. Nagelsmann se je z Vereno, svojo ljubeznijo iz mladosti, poročil leta 2018, imata pa dva otroka. Razšla sta se letos, potem ko je prišlo na dan, da je imel Julian ljubico, 30-letno športno novinarko Leno Wurzenberger, zaposleno v največjem nemškem časopisu Bild. Naglesmann naj bi jo zalagal s tajnimi informacijami o dogajanju v Bayernu, ki jih je ljubica Lena nato ekskluzivno objavljala v Bildu. »V šoku sem, ne morem verjeti, da me je Bayern odpustil kljub mojim velikim uspehom. In ne, nisem jaz tisti, ki naj bi izdajal Bayernove skrivnosti, ki so nato prišle v javnost. Zato me zelo jezi, da sem izpadel krivec in da me je doletela huda kazen namesto nekoga drugega,« je dejal Julian Nagelsmann, po tem, ko se mu je Bayern odrekel, pa je tudi Wurzenbergerjeva dala (dobila) odpoved v Bildu.

A odpoved je za Juliana vseeno imela tudi super finančno plat, kajti Bayern mu mora zaradi predčasne prekinitve pogodbe, ki je sicer veljala do junija 2026, izplačati kar 20 milijonov evrov odškodnine. Zdaj je Nagelsmann, ki je vegetarijanec (kot glavna razloga za to navaja dobrobit živali in varovanje okolja), njegovi hobiji pa so gorsko kolesarjenje, smučanje in rolkanje, osredotočen le na nemško reprezentanco in evropsko prvenstvo, ki ga bo od 14. junija do 14. julija 2024 gostila prav Nemčija. Z nemško zvezo je zaenkrat podpisal le kratkoročno pogodbo do 31. julija 2024, za dobrih deset mesecev dela pa bo dobil kar štiri milijone evrov.

Neumnosti ne komentira

»Biti selektor reprezentance svoje domovine je za vsakega čast in privilegij, sočasno pa tudi velika odgovornost. Še posebej, ker bo Euro v naši državi. Vem, da javnost od mene pričakuje zelo veliko, večina kar naslov evropskega prvaka. To je seveda tudi moja želja, a vsi se moramo jasno zavedati, da v rokah nimam čarobne paličice. Kar pa ne pomeni, da Nemčije ne moremo vrniti na nogometni vrh Evrope,« pred prvim reprezentančnim izzivom v karieri napoveduje Nagelsmann, študent športnih znanosti. Na selektorski klopi Nemčije bo uradno debitiral 14. oktobra na tekmi proti ZDA v Hartfordu, svojim številnim kritikom pa sporoča: »Zakaj mislite, da sem premlad za selektorsko funkcijo, da nimam dovolj izkušenj in da sem zgolj izhod v sili zaradi časovne stiske do začetka EP? No, teh neumnosti sploh ne bom komentiral.«

