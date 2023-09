Slovenija je v zadnjih letih postala svetovna kolesarska velesila. Kolesarji iz dežele na sončni strani Alp blestijo na vseh največjih svetovnih dirkah. V javnosti se večkrat pojavi vprašanje, kaj bo, ko bodo s svojimi karierami zaključili Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in drugi. Sodeč po zadnjih uspehih na Nizozemskem in odlično zastavljenem mladinskem programu na Kolesarski zvezi Slovenije, ki jo podpira fundacija Mateja Mohoriča, se za prihodnost ni bati.

Od slovenskih profesionalnih kolesarjev najbolj za podmladek skrbi Matej Mohorič, ki se je preko svoje fundacije neposredno vključil v razvoj svojih naslednikov. »Ob finančnem vložku veliko mladim pomaga tudi z nasveti. Vsako leto pride tudi na nekaj treningov in se pogovarja s fanti. Prav tako daje nasvete meni, veliko pa preko svoje ekipe Bahrain-Victorious pomaga tudi z opremo,« velik pomen izjemnemu uspehu na Nizozemskem selektor Nace Korošec daje kolesarju iz Podblice pri Kranju, ki je bil eden prvih, ki je selektorju čestital za izjemen uspeh.

Zgodovinski dosežek

Mladinska reprezentanca je izjemno kronala uspešno delo zadnjih let na evropskem prvenstvu, kjer je dokazala, da ima Slovenija izjemno močno ekipo mladih kolesarjev in ne le posameznike. Varovanci 29-letnega Korošca so imeli celotno dirko pod kontrolo. Na koncu pa je na najtežjem, tlakovanem odseku z napadom poskusil Anže Ravbar in uspešno prišel do cilja. S tretjim mestom je slovensko premoč dokončal Žak Eržen, ki že ima pogodbo z ekipo Bahraina, a se bo najprej kalil pri razvojni ekipi.

»Neverjetno je, nisem si predstavljal, da imam možnost tudi za zmago. Zdaj sem že dojel, gremo naprej. Lani nisem nastopil niti na eni dirki za reprezentanco, saj me je celo leto bolelo koleno. Spomladi sem to saniral in se vrnil. Skozi sezono sem stopnjeval formo, na koncu mi je vendarle uspelo. Zaslužen sem tudi sam, ker nisem odnehal,« je zazdaj največji uspeh kariere opisal Anže Ravbar. »Odpeljali smo dirko kot iz učbenika. Naslov prvaka in še eden na stopničkah ... Kaj več bi si težko želeli,« pa je dogajanje na Nizozemskem obelodanil Korošec. Ravbar je postal drugi Slovenec z naslovom evropskega prvaka v tej starostni kategoriji, saj je enak uspeh leta 2010 uspel že Blažu Bogataju. Prvič je Slovenija na odru za zmagovalce stala z dvema kolesarjema. »Da bi nekdo zmagal, nekdo pa bil tretji, se za Slovenijo še ni zgodilo. Zelo sem vesel še ene kolajne, ki jo lahko dodam v svojo zbirko. Pokazali smo, da se da tudi v mladinski kategoriji marsikaj doseči,« je dejal Žak Eržen, ki je pred tem letos že blestel na dirkah na velodromu.

Dober na vseh terenih

Drugače od Eržena, ki ima že zagotovljeno svojo kolesarsko prihodnost v naslednjih letih, to ne velja za Ravbarja. Kot nam je zaupal selektor, so se tudi zanj že zanimale številne ekipe, ki pa so svoje povpraševanje zaradi poškodb ugasnile. Z izjemno predstavo v deželi tulipanov je njegovo ime zopet na radarju številnih ekip za iskanje talentov. »Zdaj imam nekaj ponudb, ampak se še nisem odločil, se bom pa v prihodnjih tednih ali dneh. Da, tujina po vsej verjetnosti. Ali pa Adria, bomo videli. Zdaj je takšen trend in se mu moraš prilagoditi,« je o novih sladkih skrbeh povedal Ravbar.

Gre za raznovrstnega kolesarja, ki je odličen na vseh terenih. Kot pravi sam, je letos najbolj užival na dirki Strade bianche za mladince, kjer je veliko peska. Odlično se znajde na tlakovcih in odličen je tudi v ciklokrosu. Rad se vozi na klance, a ne na tiste čisto najtežje. »V tem pogledu bi lahko rekli, da bolj kot na slovenska idola Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča spominja na belgijskega asa Wouta van Aerta,« je izjemne sposobnosti svojega varovanca opisal Korošec. Selektorja veseli tudi prihodnost. Čeprav bosta Ravbar in Eržen prestopila v višjo starostno kategorijo, jima ne bo treba ponovno začeti z ničle, kot je to moral narediti pred dvema letoma. »Izjemno sem vesel, da je ta generacija zaključila svoje nastope na takšen način. Tudi v ozadju smo že letos veliko poskušali vključevati mlade, da so že navajeni na težke dirke. Nekako pa bosta vlogo kapetana drugo leto morala prevzeti Erazem Valjavec in Jakob Omrzel, ki sta odlične vožnje kazala že letos in sta leto mlajša tekmovalca.«