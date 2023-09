V iniciativi Glas ljudstva so 12. septembra na novinarski konferenci pojasnili, da so pripravili novelo zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in v DZ vložili pobudo za vložitev predloga zakona.

Cilji predloga zakona so, kot je povedal predstavnik iniciative Jaša Jenull, vsakemu prebivalcu Slovenije zagotoviti dostop do osebnega zdravnika oz. pediatra ter ginekologa, skrajšati čakalne dobe na prve preglede in vse druge nedopustno dolge čakalne dobe ter zaustaviti »načrtno rušenje javnega zdravstvenega sistema«.

Jenull je dejal, da pričakuje, da bodo predlog novele preučile koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica, pa tudi člani odbora DZ za zdravstvo. Če bi se za vložitev zakona odločili poslanci koalicije, jim zakon z veseljem prepuščajo v nadaljnjo obravnavo in dopolnitve, sicer bodo zbirali podpise, je napovedal v izjavi za medije.

Koalicija išče rešitve v isti smeri

»Veseli nas, da s ciljem krepitve našega zdravstva iščemo rešitve glede nadaljnjih korakov v isti smeri. Zakonski predlog namreč vključuje vrsto rešitev, ki jih prek priprave novel sistemskih zakonov in to z namenom čimprejšnje vložitve, aktivno oblikuje tudi ministrstvo za zdravje,« so v sporočilu za javnost glede predloga novele iniciative zapisale poslanske skupine Svoboda, SD in Levica.

Kot so poudarili, je skladno s trenutnim stanjem v zdravstvu v pripravi predlog novega koncesijskega akta, ki gre v smeri jasneje določenih pogojev za podeljevanje koncesij in aktivnejšega vključevanja koncesionarjev v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva zlasti nujne medicinske pomoči. Ministrstvo bo s spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti pogoje za podelitev koncesij kot tudi dolžnosti, ki jih koncesionarji imajo, nadgradilo na način, da bo postalo aktivnejše pri podeljevanju koncesij na primarni ravni, so napovedali.

Prav tako ministrstvo po navedbah omenjenih poslanskih skupin v okviru priprave treh novel sistemskih zakonov (zakona o zdravstveni dejavnosti, zakona o zdravniški službi ter zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) obravnava izzive zagotavljanja večje dostopnosti do zdravstvenega varstva - tako prek krepitve ekip ambulant družinske medicine kot možnosti nagrajevanja tistih timov, ki bodo program zdravstvene dejavnosti pripravljeni izvajati nad določenim planom.

Administrativna razbremenitev dela

Zakonodajni predlogi bodo v luči kakovostnejše zdravstvene obravnave vključevali tudi več administrativnih razbremenitev dela. Med njimi v koalicijskih poslanskih skupinah posebej pozdravljajo vključitev možnosti, da napotnice za specialistične preglede in obravnave izda tudi napoteni specialist, kot tudi, da lahko začasno zadržanost od dela iz razlogov, povezanih z nosečnostjo, porodom in reproduktivnim zdravjem, odobri ginekolog.

»Ukrepi v smeri izboljšanja učinkovitosti javnih zdravstvenih zavodov so za koalicijo izjemno pomembni, kar bosta naslovili noveli zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o zdravniški službi. Prednostno se tako posvečamo omejitvi dvojnih praks dela v zdravstvu, okrepitvi nadzora nad izdajanjem soglasij za delo pri drugih izvajalcih in vzpostavitvi doslednejšega nadzora nad spoštovanjem konkurenčne klavzule,« so poudarili.

Koalicijske stranke tako ugotavljajo, da večina predlogov iniciative Glas ljudstva sovpada z vsebino bodisi zakonskih predlogov, ki jih pripravlja ministrstvo za zdravje, bodisi z ukrepi, ki jih pristojno ministrstvo že izvaja. »Zakonski predlogi, o katerih govorimo, bodo dani v javno obravnavo predvidoma do konca novembra,« so še napovedali.