Na festivalu bodo občinske službe predstavile številne aktivnosti za starejše, ki se redno izvajajo v Ljubljani. Zvrstilo se bo več predavanj, delavnic in aktivnosti za aktivno in zdravo staranje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali več kot 110 pevskih, plesnih in glasbenih nastopov, se udeležili več kot 40 izobraževalnih dogodkov, potekale bodo številne predstavitve izdelkov in storitev za aktivno staranje, organizatorji pa prirejajo tudi sedem strokovnih razprav.

V okviru festivala se bo nadaljevala tudi akcija računalniki za starejše v sodelovanju z društvom Duh časa. Starejšim, ki težje dostopajo do opreme, bodo podarili obnovljene računalniške komplete z odprtokodno programsko opremo. Samostojno predstavitev na festivalu pripravljajo tudi Zdravstveni dom Ljubljana, Lekarna Ljubljana ter Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Po Ljubljani bodo vzporedno potekali številni spremljevalni dogodki, med njimi tudi organizirana telovadba, zgodovinski ogledi in brezplačna predavanja.