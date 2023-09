Javno podjetje je na podlagi sklepa nadzornega sveta naročilo revizijo poslovanja za obdobje od leta 2017 do 2020 s poudarkom na postopkih oddaje javnih naročil, so zapisali v podjetju. Ugotavljali so vlogo in odgovornost posameznih direktorjev in nadzornih svetov pri teh poslih.

Komunalo je v omenjenem obdobju vodil Milan Žnidaršič.

»Forenzična preiskava poslovanja je pripeljala do posameznih zaključkov, ki navajajo na sum kaznivega dejanja. Med ovadenimi so člani nekdanjega vodstva, med drugim tudi visok funkcionar stranke SD,« so sporočili iz Komunale Trbovlje.