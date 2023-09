Težko se spopadam s spoznanjem, da še vedno iščemo, kaj je »naravno« in »normalno« kot družba. Norme o tem, kaj naj bi bilo normalno, so bile dolgo časa postavljene in podprte z religijo, ki je grozila z božjimi kaznimi v posmrtnem življenju, da bi preprečila »grehe«. Vendar pa smo se morali kot družba od tega odlepiti. Moralna načela, zapisana v raznih svetih spisih, so bila koristna za razvoj družbenih norm, vendar so se sčasoma razvila tudi sodišča in pravna pravila. To je bil premik od norme k dejanskim sankcijam, ne samo za kaznovanje, ampak tudi za samorefleksijo in odstranjevanje zla iz družbe.

Če se ozremo nazaj, pred nekaj civilizacijami si nismo niti predstavljali javnih razprav o spolnosti, ki bi bile zakonite, danes pa razmišljamo drugače. Ta primer prikazuje, kako se družba spreminja, in obstaja veliko takšnih primerov. Vsakdo od nas je storil dejanja, ki bi jih drugi označili za greh, ne glede na politično ali versko pripadnost. Vendar smo s časom ta dejanja, ko se je oblikoval družbeni konsenz, spreminjali v »sprejemljive«. Sprejemljivo sem postavil v narekovaje, saj verjamem, da je posamezniku skoraj vse dovoljeno, dokler ne omejuje in krši pravic drugih.

Ko gre za vprašanje identitete, pa opažam, da se kot družba težko odlepimo od ideje »normalnega«, ne glede na zgodovinska prepričanja. To me žalosti, ker ne dopuščamo razvoja na podlagi individualne osebnosti in počutja. Tu se začnem dotikati občutljivih tem, kjer se boš odločil, ali boš moje mnenje spoštoval ali pa me boš označil kot še enega »tistega«.

Naj se predstavim: sem študent. (Upam, da nisem ob tem izgubil nikogar.) Glede politike sem usmerjen v socialno demokracijo in vodim podmladek Socialnih demokratov v Mariboru. (Po javnomnenjskih raziskavah sem tukaj verjetno izgubil že več kot polovico vas.) Imam dve duševni motnji, anksiozno-panično motnjo in ADHD. (Tukaj je verjetno odšlo še nekaj bralcev.) Podpiram LGBTQIA+ skupnost. (Z vsako črko je odšlo vsaj 5 % bralcev.) Ideološko nisem najbolj naklonjen Cerkvi, vendar verjamem v religijo, v kolikor se s tem posameznik na tem svetu bolj najde. (No, odšlo je še nekaj bralcev.) Morda ste me že označili, narcis, radikalec, rdečkar, psihopat ali karkoli. Vendar nobena oznaka, ki jo postavi okolica, me ne prizadene, saj sprejemam sebe takšnega, kot sem, in sprejemam vsakogar brez izjem, tudi tistega, ki se ne strinja z mano.

Sam sem moral dolgo potovati, da sem prišel do tega spoznanja. Nikjer se nisem počutil varnega in ljudi z drugačnimi mnenji sem imel za »omejene«. Toda na neki točki sem se odločil, kako se bom sam počutil sprejetega v svetu, kjer sem »izven družbenih okvirjev«. Za svoje zadovoljstvo sem sprejel, da so ljudje, ki se razlikujejo od mene, še vedno ljudje. Nihče ne želi biti ogrožen ali napaden. Zato obsojamo druge preventivno, da se ne bi počutili ogrožene zaradi lastnih pomanjkljivosti. Nikoli niso drugi krivi za izkrivljanje moje lastne realnosti, ne glede na to, kako močno se trudijo mediji, da bi prikazali določene skupnosti kot nevarne ali nenaravne. Prvič in predvsem smo vsi ljudje, in veliko nas je, različnih in edinstvenih. Ko se želimo izraziti, si želimo, da nas obravnavajo z spoštovanjem.

Kot družba pa smo še vedno daleč od tega. Konservativnost »normalnih« se bo še dolgo upirala ideji sprejemanja. Ker jim preprosto niso dali priložnosti, da bi oni dokazali da so drugačni. Vem tudi za ogromno primerov, kjer so se pari ločili in šli k drugim partnerjem, ker so se tako počutili. Pa jih niso oklicali kot ogabne in nenaravne. »Ločitve stran od učenja mojih otrok.« Ker je njihova identiteta ogrožena, želijo ogroziti tudi identiteto drugih. Ko umremo, nihče ne žaluje izključno za nami. Žalujejo za občutki, ki smo jih prinesli v njihova življenja.

Oprosti, verjemi, da imaš okoli sebe veliko ljudi, ki se počutijo enako kot ti. Borba za sprejemanje lastne identitete se nikoli ne sme končati. Verjamem, da se bomo kot družba sčasoma razvili in da bomo lahko sprejeli raznolikost, ne glede na to, ali to vidimo ali ne.

Adrian Drago Poprijan, Maribor