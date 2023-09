Sojenj “na daleč” vse več, a še tu se včasih zatakne

Iz leta v leto več obravnav na sodiščih poteka prek videokonferenčne povezave, ker obtožencev zaradi kadrovskih težav pravosodni policisti ne morejo prepeljati na sodišče. Do konca avgusta so odpovedali 740 spremstev, največ težav imajo v zaporih Ljubljana in Dob.