»Hvala za 25 let radovednosti,« so zapisali pri iskalniku Google. Podjetje Google sta leta 1998 ustanovila ameriška študenta računalništva Larry Page in Sergey Brin, eno najbolj znanih domen google.com pa sta registrirala že leto prej, 15. septembra 1997.

V teh 25 letih je iskalnik postal eno najbolj prepoznavnih imen v svetu, 'guglanje' pa je postal skoraj dnevno uporabljen glagol, ki pomeni poiskati nekaj v tem spletnem iskalniku. Iskalnik je povzročil revolucijo v iskanju odgovorov na vsa možna vprašanja - od dogajanja v svetu slavnih do iskanja slik ljubkih živali in ažurnih informacij o naravnih katastrofah, tudi v Sloveniji.

V času avgustovskih poplav v Sloveniji je Google vklopil možnost ažurnega obveščanja in prikaza opozoril, ko so uporabniki v iskalnik vtipkali besedo poplava.

Google je danes eno izmed največjih tehnoloških podjetij na svetu in razvija mnoge informacijske in tehnološke rešitve. Med produkti Googla so med drugim elektronska pošta Gmail, spletni brskalnik Chrome, oblačne storitve Drive, platforma za deljenje video vsebin Youtube in operacijski sistem za mobilne naprave Android.

Ime google je sicer napačen zapis imena matematičnega števila gugol (angleško googol), ki je enako 10 na 100 in ga zapišemo s števko 1, ki ji sledi 100 ničel Simbolika števila gugol pa se ne konča pri imenu google. Kompleks stavb, v katerih ima sedež vodstvo podjetja, imenujejo Googleplex, kar je znova besedna igra na ime velikega števila, ki je enako 10 na gugol in ga v slovenščini imenujemo gugolpleks.