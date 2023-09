Spodnji dom parlamenta je danes s 178 glasovi proti in 172 za v prvem krogu zavrnil možnost, da bi Feijoo poskusil oblikovati vlado. V petek bo imel 62-letnik novo priložnost, da zbere večino. Čeprav bi za drugi krog potreboval navadno večino, trenutno nima veliko možnosti, da mu bo to uspelo.

Glede na pričakovanja bo po Feijooju priložnost za oblikovanje vlade dobil dosedanji premier Pedro Sanchez.

Alberto Nunez Feijoo je s svojo konservativno Ljudsko stranko na parlamentarnih volitvah julija zbral največ glasov, vendar mu za večino v 350-članskem parlamentu manjkajo štirje glasovi. Poleg skrajno desne Vox ga podpirata le še dva regionalna politika iz Navarre in Kanarskih otokov. Večina regionalnih strank namreč zavrača vsakršno koalicijo, v kateri bi bila vključena stranka Vox, ki nasprotuje španskemu sistemu decentralizirane regionalne politike.

Več možnosti ima Sanchez, ki pa bi moral za podporo novemu mandatu popustiti določenim zahtevam manjših regionalnih strank, predvsem katalonskih nacionalistov. Za Sancheza je ključna podpora sedmih poslancev stranke Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta. Ta je med drugim doslej v zameno za podporo Sanchezu zahtevala referendum o neodvisnosti Katalonije, kar za Madrid ni sprejemljivo.

Verjetneje se zdi, da se bodo Sanchezovi socialisti (PSOE) s stranko Junts dogovorili o amnestiji za politike in aktiviste, ki so sodelovali pri referendumu o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Neuspeli poskus izvedbe referenduma, ki so ga španske oblasti zatrle tudi s pomočjo policijskega nasilja, je v državi sprožil politično krizo, zato je razburjenje povzročila tudi možnost pomilostitve katalonskih politikov.

V Madridu je v nedeljo več deset tisoč ljudi protestiralo proti načrtom o morebitni pomilostitvi. Feijoo, ki je pozival k udeležbi na protestu, je pred tem na omrežju X zapisal, da pomilostitev nima mesta v ustavi, in jo opisal kot napad na pravno državo in delitev oblasti.