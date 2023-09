Izbira pravega modela motorne žage

Vsaka vrsta dela z motorno žago je veliko cenejša in enostavnejša, v kolikor imate ustrezno motorno žago za vašo nalogo. Vendar pa je pri nakupu motorne žage pomembno upoštevati vaše potrebe, da si zagotovite pravo. Motorna žaga mora biti dovolj močna za izbrano opravilo, pomembno pa je tudi, da je udobna in enostavna za uporabo.

Glavna dejavnika, ki vplivata na odločitev pri izbiri modela motorne žage, sta vrsta pogona in namen uporabe. Motorne žage glede na vrsto pogona ločimo na akumulatorske, bencinske in električne motorne žage, ki jih glede na vrsto dela delimo na:

Žage za zasebne uporabnike, ki so primerne za pripravo drv, nego posestva, podiranje manjših dreves ter za gradnjo z lesom.

Motorne žage za kmetijstvo in vrtnarstvo, ki so nekoliko močnejše in tako primerne za žaganje drv, nego krajine (podiranje dreves in obvejevanje), pripravo lesa za lesene konstrukcije.

Motorne žage za gozdno gospodarstvo, ki jih odlikuje izjemna moč, nizka teža in udobje pri delu, saj so namenjene profesionalnim gozdnim delavcem pri podiranju, obvejevanju in razžagovanju.

Motorne žage za nego dreves so lahke specialne motorne žage, namenjene za usposobljene negovalce drevja.

Vsaka naloga zahteva pravo orodje. Pri izbiri modela žage bodite pozorni na obseg dela. Če gre za manjša opravila, so lahko manjše in lažje žage prava izbira. Za zahtevnejša dela priporočamo zmogljivejše modele. Naša raznolika ponudba vam omogoča izbiro, ki bo najbolj ustrezala vašim potrebam. Modeli motornih žag STIHL za profesionalne uporabnike združujejo inovativno tehnologijo z visoko močjo, optimalno ergonomsko obliko in majhno težo. Funkcije, kot so sistem STIHL ElastoStart ali STIHL ErgoStart, napetost stranske verige in sistem proti tresljajem, lahko naredijo veliko razliko. Če želite razumeti, kaj ti izrazi pomenijo in kakšne so prednosti za vas, se pogovorite s svojim lokalnim trgovcem STIHL, ki vam bo pomagal izbrati popoln model. Preverite jesensko akcijo bencinskih motornih žag STIHL!

Ostra veriga in ustrezen meč

Za optimalno delovanje žage je pomembna izbira ustreznega meča in verige ter kasneje njuna pravilna nega in vzdrževanje.

Ostra veriga žage je nekaj, kar pogosto spregledamo. Ostra veriga namreč pomeni manjši pritisk na motorno žago in manj napora za uporabnika. Brušenje žage ni posebna znanost in z našimi video navodili se tega zlahka lotite tudi sami.

Za nemoteno delo v gozdu pa vam predlagamo, da se oskrbite z ustreznim rezalnim setom in servisnim setom za vašo motorno žago. Tako bo vaša motorna žaga vedno pripravljena na vsako nalogo.

Pravo olje je ključnega pomena

Za zagotovitev gladkega delovanja motorne žage je pravilno olje ključnega pomena. Uporabljajte visokokakovostno olje za mazanje verige, saj bo to preprečilo trenje in obrabo. Prav tako ne pozabite na pravilno mešanico olja za 2-taktne motorje, saj bo ta povečala učinkovitost in podaljšala življenjsko dobo motorja. Našo ponudbo olj in ostalih pogonskih sredstev ter čistil lahko preverite tukaj. Vsekakor pa pri delu z bencinsko motorno žago pazite na pravilno mešanico goriva in olja. Več o tem preberite tukaj.