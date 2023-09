Gostitelj srečanja ministrov petih srednjeevropskih držav je vodja avstrijske diplomacije Alexander Schallenberg, ki se bo mu bodo poleg Fajon pridružili še slovaški kolega Miroslaw Wlachovsky, češki zunanji minister Jan Lipavsky in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

V zaključnem delu srečanja C5 bo kot gostja sodelovala generalna sekretarka Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) Helga Schmid, napovedujejo na zunanjem ministrstvu.

Med temami bo ruska agresija nad Ukrajino, ki so ji države nekaj mesecev po začetku vojne lani obljubile pomoč, v zadnjem času pa zadržanost izraža zlasti Madžarska.

Posvetili se bodo tudi razmeram na Zahodnem Balkanu, kjer so se nedavno močno zaostrile napetosti na severu Kosova, in širitvi EU. Na zadnjem srečanju julija lani so države enotno pozvale k podelitvi statusa kandidatke BiH, ki ga je nato decembra tudi dobila.

Med aktualnimi temami je tudi boj proti migracijam, medtem ko se v Evropi krepi število nezakonitih prehodov meje. V tem okviru Avstrija kljub schengnu že dlje časa podaljšuje nadzor na meji tako s Slovenijo kot Madžarsko. V Ljubljani tovrstnemu ukrepanju severne sosede nasprotujejo in ga označujejo za neupravičeno.

Skupina C5 (Central 5) je bila ustanovljena leta 2020, prvotno za krepitev regionalnega sodelovanja med pandemijo covida-19, vendar pa je kasneje prerasla ta namen in postala osnova za širše povezovanje držav v regiji.