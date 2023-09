Šest Portugalcev, starih med enajst in 24 let, je vložilo tožbo proti portugalski vladi in še vladam 32 drugih držav, med katerimi so vse članice EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Norveška, Švica in Turčija.

Šesterica trdi, da so kršene njihove temeljne pravice, vključno s pravico do življenja, zasebnosti in družinskega življenja.

Državam očitajo nezadostno ukrepanje proti podnebnim spremembam in neuspeh pri zmanjšanju svojih izpustov toplogrednih plinov do te mere, da bi dosegle cilj pariškega podnebnega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Gre za prvi tovrstni primer tožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Če bo uspešen, bi lahko imel pravno zavezujoče posledice za vpletene vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.

Povod za tožbo so bili uničujoči požari leta 2017 na Portugalskem, v katerih je umrlo več kot sto ljudi, ogromna gozdna območja pa so bila uničena.

Prvo zaslišanje v zadevi je bilo danes, sodbo pa je pričakovati prihodnje leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od tožnikov Martim Duarte Agostinho je opozoril, da ne smemo izgubljati časa. »Brez nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij bo moj kraj bivanja kmalu postal neznosna peč,« je na zaslišanju povedal 20-letnik iz kraja Leiria.

Tiskovna predstavnica šesterice mladih Portugalcev je povedala, da je bilo danes v sodni dvorani navzočih več kot 80 odvetnikov v imenu toženih vlad, medtem ko je tožnike zastopalo vsega šest odvetnikov. Gearoid O Cuinn, direktor nevladne organizacije Global Legal Action Network (GLAN), ki Portugalce pri njihovi tožbi podpira in jim svetuje, je zadevo primerjal s spopadom Davida proti Goljatu.

Sodišče v Strasbourgu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP primer jemlje resno in ga je označilo za prednostno zadevo. Kot je povedal vir pri ESČP, gre za edinstven primer, še zlasti glede na število toženih držav naenkrat in pomen podnebnega vprašanja.

Mladi za podnebno pravičnost z italijanskimi kolegi pripravljajo čezmejni protest

Mladi za podnebno pravičnost skupaj z italijanskimi kolegi prihodnjo soboto pripravljajo čezmejni podnebni protest, s katerim nameravajo osvetliti več primerov okoljskih bojev z obeh strani meje. Kot so sporočili, je skrajni čas, da ljudje stopijo skupaj, se začnejo upirati samovolji kapitala in se organizirati za dostojno življenje vseh.

Na protestu, poimenovanem podnebni štrajk, bodo Mladi za podnebno pravičnost z zahtevo po podnebni pravilnosti moči združili s somišljeniki iz italijanskih skupin Petkov za prihodnost iz italijanske Gorice in Trsta.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je vsem jasno, da je okoljska kriza tu in da ta ni več samo del abstraktnih debat v medijih in mnenj okoljevarstvenikov ter nesreča, ki bi se dogajala le ljudem na globalnem jugu.

»Letošnje poletje smo lahko posledice okoljske krize občutili na lastni koži, ko je vremenska ujma v nekaj dneh uničila različne kraje v Sloveniji in ljudem pokazala, da čas te realnosti ustvarja nove premisleke, kako se moramo kot skupnost organizirati za solidarnost,« so poudarili.

Kot so dodali, politiki dajejo prazne obljube, kapital pa »v gonji za dobički nemoteno uničuje naše naravno okolje«. Situacija ni drugačna v sosednji Italiji, kjer je bila, kot so izpostavili, pokrajina Emilija-Romanja letos pod vodo, Sicilija pa že nekaj poletji v plamenih. Podobno je po njihovih besedah tudi na obmejnem območju, kjer se v bližini struge reke Soče, ki prečka obe državi, pojavljajo razni okoljski problemi vse od Anhovega pa do Tržiča (Monfalcone).

»Podnebni štrajk razumemo kot prvi korak v procesu gradnje skupne fronte za podnebno pravičnost. Slednja si mora prizadevati za radikalno spremembo celotnega kapitalističnega sistema, a mora hkrati izhajati iz konkretnih lokalnih okoljskih problemov in izkušenj ljudi, ki bijejo okoljski boj na tem območju,« so še navedli.

Sobotni podnebni protest bo potekal v dveh mestih - protestniki se bodo zbrali na trgu Piazza Vittoria v Gorici in se odpravili na pot proti Trgu Evrope v Novi Gorici.