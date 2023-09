Ob tem so še pojasnili, da lahko vlada v skladu z 10. členom zakona o državni statistiki direktorja urada razreši, če ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu urada.

Vlada je sicer v začetku tega meseca Statistični urad RS (Surs) že pozvala k dodatnim pojasnilom glede ocene rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) za lani. Po prvi letni oceni, ki jo je Surs objavil konec avgusta, se je namreč ta lani realno zvišal za 2,5 odstotka, medtem ko je predhodna ocena, ki je temeljila na združevanju četrtletnih podatkov, govorila o 5,4-odstotni rasti. Lanska rast je bila tako bistveno nižja od prvotnih ocen, pa tudi precej počasnejša od pokoronske 8,2-odstotne v letu 2021.

Vlada je nato Surs pozvala, naj v čim krajšem času celovito pojasni razloge in ugotovitve, zakaj je prišlo do odstopanja pri izračunu BDP za lani. Ob tem naj tudi pojasni, ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu.

Na Surs so očitke o nepravilnostih pri pripravi posodobljenih podatkov o rasti BDP zavrnili. Razlog za veliko razliko med prvotno oceno lanske rasti BDP in prvo letno oceno je v upoštevanju agregatnih letnih podatkov, ki v času priprave prvotne ocene še niso bili na voljo, je takrat poudaril generalni direktor Sursa Tomaž Smrekar. Očitke o nepravilnostih pri pripravi podatkov je odločno zavrnil in poudaril, da Surs deluje povsem neodvisno.

Precejšen popravek podatka o rasti BDP je takrat komentiral tudi minister za finance Klemen Boštjančič, ki je menil, da bo očitno treba dodelati metodologijo, ki jo uporablja Surs. »Čaka nas nekaj dodatnega pojasnjevanja investitorjem in investicijskim bankam, s katerimi sodelujemo, kako je prišlo do te razlike v ocenah. Ne pričakujem pa, da bi se zaradi tega kaj bistveno spremenilo glede stroškov zadolževanja Slovenije,« je povedal.

Fiskalni svet pa je v mesečni informaciji ocenil, da so revizije statističnih podatkov sicer običajen postopek, »vendar tako občutna revizija tokrat bistveno spremeni osnovna izhodišča tako za oblikovanje kot tudi oceno makroekonomskih in javnofinančnih politik«.