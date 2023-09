Več kot sto svatov je umrlo v požaru, ki je včeraj zvečer izbruhnil na poročnem slavju v kraju Al-Hamdanija na severu Iraka. Sprva ni bilo jasno, ali sta bila med mrtvimi ali poškodovanimi tudi ženin in nevesta, kasneje pa je namestnik vodje zdravstvenega direktorata v Ninivi Ahmed Dubardani potrdil, da sta umrla. Dejal je še, da so potrdili 113 smrtnih žrtev, medtem ko iraški mediji poročajo o najmanj 100 mrtvih in 150 ranjenih.

V mednarodni organizaciji Rdeči polmesec so sicer zabeležili 450 žrtev, a niso bili jasni, koliko od tega je smrtnih žrtev in koliko ranjenih. Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Saif al Badr je potrdil, da je umrlo več kot 100 ljudi, kot glavna vzroka pa je navedel opekline in zadušitev. Gosti so se v paniki razbežali, ustvaril se je smrtonosni stampedo. Po navedbah prič je bilo na poroki okoli 900 ljudi.

ساتی ئاگرکەوتنەوە لە هۆڵی ئاهەنگگێڕانەکەی حەمدانییە؛ لە چەند چرکەیەکدا شایی دەبێت بە شین و دەیان کەس سووتاون#firepic.twitter.com/gQvIIitCel — Rudaw (@Rudawkurdish) September 26, 2023

Dubardani je za Reuters še povedal, da je najmanj 50 ranjenih v kritičnem stanju. »Večina jih je opečenih po celem telesu, drugim opekline prekrivajo več kot polovico. Stanje je slabo,« je dodal.

بۆ یەکەم جار دیمەنی سووتانی هۆڵەکەی قەزای حەمدانیە ببینە؛ بەپێی زانیارییەکانی رووداو نزیکەی 1000 کەس لەو هۆڵەدا بوون#حريق_كبيرpic.twitter.com/QeHrg1zW3k — Rudaw (@Rudawkurdish) September 26, 2023

Vzrok požara še ni znan, po prvih informacijah pa naj bi izbruhnil po prižigu ognjemeta. Dodatno naj bi ga podžgale vnetljive plošče na stenah in stropu prizorišča, poročajo tuje tiskovne agencije. »Zaradi uporabe zelo vnetljivih in poceni gradbenih materialov so se deli dvorane hitro zrušili. Plošče so popadale v nekaj minutah,« je po poročanju iraške tiskovne agencije Irna povedal predstavnik iraškega urada za civilno zaščito. Nevarnost za ljudi je bila še večja zaradi »sproščanja strupenih plinov, povezanih z gorenjem plošč«. Te so namreč vsebovale plastiko. Poleg tega objekt ni imel nameščenega požarnega alarma.

Med ruševinami iskali preživele

Gasilci, policisti, reševalci so več ur po izbruhu požara med ruševinami iskali morebitne preživele. Sodeč po posnetku novinarja tiskovne agencije Reuters je bil na kraju tragedije tudi tovornjak, poln trupel v črnih vrečah. Pristojni so na območje poslali tovornjake z medicinsko pomočjo in mobilizirali ekipe v provinci za oskrbo poškodovanih. Številni ljudje so se medtem zbrali pri bolnišnici, v kateri se zdravijo poškodovani, da bi darovali kri.

Iraški premier Mohamed Šija al Sudani je na družbenem omrežju X zapisal, da je uradnikom - vključno z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve - naročil, naj »mobilizirajo vsa prizadevanja za zagotovitev pomoči tistim, ki jih je prizadel ta nesrečni dogodek«. Odredil je tudi preiskavo nesreče.