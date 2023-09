Hokejisti SŽ Olimpije so na gostovanju pri finalistih iz prejšnje sezone, kjer so po slabem začetku sezone že po treh tekmah menjali trenerja, danes po borbeni predstavi iztržili tesno zmago. Ljubljančani imajo zdaj po petih tekmah na računu dve zmagi ter po eno zmago po podaljšku, poraz po podaljšku in poraz, z devetimi točkami pa so na petem mestu.

Zeleno-beli so na Južno Tirolsko prišli s popotnico domačega poraza proti Innsbrucku, ki je v soboto v Tivoliju zdržal nalete domače ekipe ob koncu in tesno zmagal. Danes je bila v prvi tretjini slika obrnjena. Bolzano - po štirih porazih je v nedeljo le dosegel prvo zmago proti Asiagu - je več napadal in bil na trenutke nevarnejši, a so imeli gostje v vratih Lukaša Horaka.

Pripravili pa so si tudi nekaj zrelih priložnosti: ob prvi prednosti igralca več sta bila pred vrati nespretna Trevor Gooch in Maris Bičevskis, v 14. minuti pa so zmaji le povedli. Po podaji Marcela Mahkovca so domači na drugi vratnici pozabili na Nika Simšiča, ki je neoviran zadel za vodstvo. Sledila je še nevarna akcija Kristjana Čepona, v zadnjih minutah pa pritisk Bolzana in dobra predstava Horaka.

V drugi tretjini je bila igra dokaj enakovredna, a so bili domači, ko so prihajali pred vrata tekmecev, zelo nevarni. Predvsem Luca Frigo, ki je imel dve veliki priložnosti po protinapadih, a je obramba gostov zdržala. Po drugi strani pa gostje niso izkoristili še ene številčne prednosti, tik pred koncem tretjine pa se je povsem sam pred golom znašel Mahkovec, pa tudi ni znal povišati vodstva.

Zadnja tretjina je prinesla hud pritisk domačih in razmerje v strelih 20-7. A bi gostje lahko že pred zadnjimi minutami odločili tekmo, vendar ne Mahkovec v 48. ne Rok Kapel v 50. minuti, ko sta sama pridrsala pred Niklasa Svedberga, nista zadela.

V zadnjih petih minutah so imeli Ljubljančani zaporedni izključitvi Kristjana Čepona, pri drugi so gostitelji iz vrat umaknili še Svedberga in igrali v razmerju 6-4. A niti to jim ni pomagalo, Horak je polovil vse, zbral 40 obramb in bil eden ključnih mož za nove tri točke.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v petek gostili ekipo Vorarlberga.