Še šestič zapored so košarkarji Heliosa v boju za lovoriko v domačih tekmovanjih klonili proti Cedeviti Olimpiji. Glede na finančni vložek to ni presenečenje, vsakokrat pa so Domžalčani drago prodali svojo kožo. Tudi v ponedeljek v Kranju na superpokalni tekmi so popustili šele v zadnji četrtini. Novi trener Damjan Novaković, ki je zamenjal Dejana Jakaro, s prikazanim ni bil nezadovoljen, a pričakuje v nadaljevanju sezone, ko bodo z igralci tekmovali v državnem prvenstvu in 2. ligi ABA, boljšo igro.

Igralski mozaik zaključen

»Nisem razočaran nad tekmo, navdušen pa tudi ne. Olimpija je prvi korak k zmagi naredila v drugi četrtini. Žal je naš najboljši strelec z razdalje Rok Nemanič zgrešil praktično vse, tudi odprte izdelane mete. Vseeno smo se v tretji četrtini še borili in se držali na petih, šestih točkah zaostanka. V zadnjih desetih minutah pa smo izgubili energijo in kapetana Blaža Mahkovica zaradi petih osebnih napak. Na koncu 16 točk razlike dejansko niti ne pokaže realnega razmerja moči na igrišču vseh 40 minut,« je dogajanje v športni dvorani Planina v Kranju ocenil Damjan Novaković. 56-letni v Mostarju rojeni strokovnjak, ki je v preteklosti vodil Šentjur, Laško in Rogaško, bil pa tudi selektor slovenske reprezentance do 20 let, je bil lahko zadovoljen vsaj s skokom, ki ga je njegova ekipa dobila s 37 proti 31. »Dobili smo skok, a igrali zmedeno, kar je tudi posledica Olimpijine kakovosti. S tako dobrim nasprotnikom se v sezoni ne bomo več srečali in realno proti Ljubljančanom ne moremo računati na zmago. Imajo petnajstkrat večji proračun, posledično pa tudi boljše igralce. A smo se dobro upirali, lahko pa igramo še precej boljše, kot bo tudi Olimpija.«

Helios v letošnji sezoni ogromno stavi na mlade, saj so v ekipi samo trije tujci. Od njih je daleč največ pokazal Miloš Glišić, ki prihaja iz BiH. Finec Perttu Blomgren in Američan Lamont West pa se proti Olimpiji nista izkazala. »Blomgren je že dalj časa tu in je odigral kar nekaj dobrih tekem. Tokrat je bil očitno pod vtisom, ne vem sicer česa, verjetno superpokala. West pa je prišel pred kratkim, zato se še prilagaja na novo okolje, ekipo in soigralce. Niti ne pozna vseh napadov in se izgublja, ampak upamo, da se bo čim hitreje znašel. Prostora smo sicer imeli za štiri tujce. Na koncu se je izšlo tako, da imamo samo tri. Dodajati ne mislimo ničesar več. V rotaciji imamo deset igralcev. Trenutno devet, ker je Jan Copot poškodovan. Imamo potencial. Ekipa je mlada, z izjemo štirih igralcev so vsi letnik 2000 in mlajši. Prepričan sem, da bomo napredovali in kazali najboljše tekme po novem letu. Že do takrat pa se moramo stalno dvigovati,« razmišlja Novaković.

Sistema igre še ni postavil do konca

Ob tem, da je ekipa Heliosa močno prevetrena, tudi Novaković v Domžalah ne deluje dolgo. Igralci se tako še privajajo na njegov sistem dela. »Sistema igre niti nismo še postavili do konca. Vsi igralci so praktično novi. Do zdaj je večina igrala v slovenski ligi na nižji ravni, kot denimo Daneu, Nemanič, Copot ... Ostali so le Mirtič, Mahkovic in Zemljič, ki lani ni imel takšne vloge. Dodati moram še Sirca, ki je poškodovan in ga še dlje časa ne bo. Trener mora povedati, da ni mogoče novega sistema postaviti v mesecu in pol, kar je dejansko res. Poskusili bomo iti iz tekme v tekmo, držati neko korektno raven in napredovati. So pa pogoji za delo v Domžalah odlični. Pritegnejo tudi nekatere igralce, da pridejo, se izkažejo in se čez Helios prebijejo na višjo raven, recimo lige ABA. Imamo vse pogoje za vrhunske treninge in vso podporo, ki jo potrebujemo.« Eden od takšnih je Nejc Barič, ki je v preteklosti že igral v ligi ABA, a ga je nato ustavila poškodba kolena. »Barič ima številne težave. Najprej je skoraj leto in pol izpustil zaradi poškodbe kolena, ki bi zdaj morala biti preteklost. A forma se ne ulovi kar čez noč. Ima tudi druge zdravstvene težave, ki jih rešuje. Za moje pojme je tokrat odigral odlično. Vidi se, da ima ekipa z njim na terenu glavo in rep.«

Čeprav je Novaković zadovoljen s tem, da je prevzel Helios, ob klicu direktorja Matevža Zupančiča ponujenega dela ni sprejel nemudoma. »Malo sem premišljeval. Sploh zato, ker je Helios lani dosegel vse, kar lahko, in še več. Neugodno je zdaj postavljati stvari na novo in ponoviti zgodbo. Praktično nemogoče, saj je ekipa čisto nova,« je jasen in dodaja, da prav zato ni rezultatskega pritiska. »Interno želimo biti prvaki, vemo pa, da bo to praktično nemogoče. Realno je, da se borimo za polfinale slovenske lige, v 2. ligi ABA pa se želimo uvrstiti v končnico. Ne zanima nas, ali bomo po rednem delu prvi ali osmi. To je popolnoma vseeno. Prednosti zaradi boljše uvrstitve ni.«