Študija za študijo, poplave pa se vrstijo …

Na direkciji za vode so vedeli, da je industrijska cona Loke izrazito poplavno ogrožena – na to so jih župan in predstavniki tamkajšnjih podjetij redno opozarjali. Kljub temu niso zagotovili načrtovane trajne protipoplavne zaščite. Čakali so, da bo spisana nova hidrološka študija.