Na včerajšnji dražbi so se za hišico dražitelji resnično sprli, cena pa je dosegla petinpolkratnik izhodiščne cene 9000 evrov. Že to je veliko, končna cena 51.500 evrov za štirimesečni najem pa je norost. Toda kot rečeno, gre za najdražjo ljubljansko nepremičnino. Štiri kvadratne metre površine brez stranišča za tako ceno je tudi v skladu s trenutnimi popularnimi nepremičninskimi oglasi, v katerih se za prodajo redno najdejo sobe brez dnevne svetlobe in kopalnice za okoli 50.000 evrov. Toda hišica prekaša tudi to: njena cena je 12.875 evrov na kvadratni meter za štirimesečni najem oziroma 3000 evrov za kvadratni meter na mesec. Kar je seveda razumljivo – gre za top lokacijo, kjer bi lahko bil tudi izvrsten airbnb, torej gre dejansko za investicijsko nepremičnino. Ve pa se tudi, kdo zmore najeti najdražjo ljubljansko nepremičnino: Husnija Hajdarpašić, ki je poleti na Prešercu pekel čevapčiče, kar pa je počel tudi na zadnji povolilni žurki ljubljanskega župana.