Rusija je bila za članico izvoljena leta 2020, po napadu na Ukrajino pa so jo suspendirali. Resolucijo o tem, ki jo je predlagal Kijev, je podprlo 93 držav, proti jih je bilo 24, 58 se jih je vzdržalo. Za suspenz sta potrebni dve tretjini glasov tistih, ki se izrečejo za ali proti. Edina država s suspendiranim članstvom doslej je bila leta 2011 Libija.

Oktobrsko glasovanje bo tudi pokazalo, ali se je med članicami spremenil odnos do Rusije po dvajsetih mesecih vojne. Prav v teh dneh je mednarodna neodvisna komisija za preiskavo dogodkov v Ukrajini, ki jo je ustanovil svet za človekove pravice, v poročilu navedla nove dokaze o »razširjenem in sistematičnem mučenju«, ki ga ruske sile izvajajo na območjih pod svojim nadzorom, kot je dejal predsednik komisije Erik Møse. »V nekaterih primerih je bilo mučenje tako brutalno, da je žrtev umrla,« je dejal. Med drugim je navedel posilstva, pri čemer so druge člane družine pogosto namestili blizu, da so slišali izživljanje. Rusija ni odgovorila na prošnje po sodelovanju v preiskavi, je rekel, dejal pa tudi, da so našli nekaj primerov kršitev ukrajinskih sil, predvsem slabo ravnanje z ruskimi ujetniki in napade brez potrebne skrbi za izogibanje civilnim ciljem.