Gradbeni odpadki so se lani v primerjavi z letom 2021 povečali za 43 odstotkov (na 8,6 milijona ton vseh odpadkov). Njihova količina je bila največja doslej. Po pojasnilih statistikov je bilo to predvsem posledica 63-odstotnega povečanja količine zemljine in kamenja iz zemeljskih izkopov zaradi večjega števila gradbenih projektov. Za več kot šestkrat se je povečala količina odpadkov v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (124-odstotno povečanje), zdravstvo in socialno varstvo (67-odstotno povečanje). V večini drugih dejavnosti se je količina odpadkov v primerjavi z letom 2021 zmanjšala. V gospodinjstvih je nastalo 648.000 ton komunalnih odpadkov, kar je skoraj 52.000 ton manj kot v letu pred tem. Najmanj odpadkov je nastalo v koroški regiji (375 kilogramov na prebivalca), največ (549 kilogramov) pa v osrednjeslovenski regiji.