Med 16 klubi v dveh skupinah lige prvakov je kar sedem takšnih, ki imajo po dveh krogih le prazen prostor v rubriki točke. V skupini A so to Pick Szeged, Zagreb in Pelister, v skupini B pa poleg Celja še Wisla Plock, Montpellier in Magdeburg. Za nameček ima slednji še najslabšo razliko v golih med elitno šestnajsterico – minus 17 (48:45), pri čemer je manj golov od njega dosegel le Pelister (45), več pa so jih prejeli samo Pick Szeged, Zagreb (po 66), Celje (68) in Pelister (69). Da, to je tisti Magdeburg, ki je pred dobrimi tremi meseci na sklepnem turnirju četverice v Kölnu v polfinalu premagal Barcelono po sedemmetrovkah s 40:39, naslednji dan pa v finalu še Kielce po podaljških s 30:29 in četrtič v klubski zgodovini (po letih 1978, 1981 in 2002) postal prvak Evrope.

Branjenje evropske lovorike je ekipa trenerja Benneta Wiegerta, ki je na tem položaju že od leta 2015, začela z domačim porazom proti madžarskemu Veszpremu (28:33), nadaljevala pa s polomom na gostovanju pri Barceloni (20:32). Bolje gre Magdeburgu v nemški ligi, v kateri je po šestih krogih na tretjem mestu z devetimi točkami (štiri zmage, po en remi in poraz), pred njim sta le Melsungen in Füchse Berlin s po 12. Celjani imajo v Evropi prav tako dva poraza (GOG Gudme na Danskem 36:38, Porto v Zlatorogu 29:30), v slovenski ligi pa so po dveh neuspehih (domači poraz na derbiju proti Trimu in le remi na gostovanju pri Svišu) končno prekinili črni niz in premagali Ljubljano, povratnika v prvoligaško druščino, s 34:23.

Brez pritiska proti Nemcem

Dodaten udarec za pivovarje je bila več kot deseturna vožnja z avtobusom do okoli 950 kilometrov oddaljenega Magdeburga. »Zavedamo se, da nas čaka zelo zahtevno gostovanje, a proti prvaku Evrope nimamo česa izgubiti. Zato bodo lahko fantje igrali sproščeno in neobremenjeno. Vseeno bodo morali biti maksimalno zbrani, borbeni in motivirani, da bodo čim dražje prodali svojo kožo,« se zaveda celjski trener Alem Toskić. Vsaj na papirju bi lahko bila prednost njegovega »otroškega vrtca« – s povprečno starostjo 22 let je ekipa najmlajša v zgodovini lige prvakov – na tekmi v dvorani Getec Arena, ki lahko sprejme več kot 8000 gledalcev, v tem, da mladi in neizkušeni Celjani ne bodo v vlogi favoritov. Če pogledamo le prve štiri letošnje tekme doma in v Evropi: kadar so bili favoriti, so klecnili (Porto, Trimo, Sviš), ko ni bilo pritiska in bremena, pa so pokazali dobro igro (GOG Gudme, čeprav so tesno izgubili).

Toskićeva četa je na uvodnih dveh tekmah v Evropi dosegla 65 golov, med strelce se je vpisalo kar enajst igralcev, pri čemer je najučinkovitejša peterica (Mitja Janc 15, Stefan Žabić 11, Ante Ivanković 8, Žiga Mlakar 7, Stefan Dodić 6) skupno dosegla 41 golov oziroma več kot 72 odstotkov vseh celjskih. Tri je prispeval tudi 27-letni levoroki zunanji igralec Grega Krečič (dva proti Gudmeju, enega proti Portu), ki je pred sezono prišel v Celje iz madžarskega kluba Csurgo, v katerem je bil nekoč trener in igralec ter nato še v dvojni vlogi tudi Toskić: »To, da je Magdeburg aktualni evropski prvak, pove vse o moči tega nemškega kluba. V letošnji evropski sezoni je na prvih dveh tekmah sicer izgubil, toda še vedno je velik favorit proti nam. Ker je v prejšnjem krogu visoko klonil v Barceloni, bo še dodatno motiviran, da popravi slab vtis. A če bomo igrali tako, kot smo se dogovorili, lahko iztržimo ugoden izid.«