Malo je športnikov ali športnic, ki se lahko pohvalijo z dvajsetletno profesionalno kariero v enem športu in so ves čas v samem svetovnem vrhu. Ena izmed redkih je avstrijska smučarska skakalka Daniela Iraschko-Stolz, ki se je pred začetkom sezone 2023/24 odločila, da konča profesionalno športno kariero. Glavni razlog za nepričakovano odločitev so številne težave s poškodbami. »Vsi, ki me poznajo, vedo, da bi rada nadaljevala. Ampak če imaš takšno kariero, kot sem jo imela jaz, da si dvajset let v samem svetovnem vrhu, se ni težko sprijazniti s koncem in se nimam nad čim pritoževati,« je s kančkom cmoka v grlu slovo napovedala Daniela Iraschko-Stolz.39-letna Avstrijka ima številne zasluge, da so ženski skoki danes na takšni ravni, kot so, njena vitrina pa je polna skakalnih lovorik.

S pomočjo avstrijske zveze prelisičila mednarodno

Daniela Iraschko-Stolz je športno kariero začela leta 1995 v Eisenerzu na avstrijskem Štajerskem. Na veliki sceni, takrat zgolj ženskem celinskem pokalu, je še pod imenom Daniela Iraschko debitirala leta 2002 v ameriškem Iron Mountainu. Na dveh tekmah preko luže je bila dvakrat 36. Že od samega začetka kariere je bila nekoliko drugačna od ostalih deklet. Veliko prostega časa je namenjala obiskom glasbenih zabav, izstopala je s kratkimi lasmi, ki jim je barvo spreminjala na tedenski ali vsaj mesečni ravni. Vedno se je borila za žensko enakopravnost in ima veliko zaslug, da so pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) v sezoni 2011/12 izpeljali prvo sezono svetovnega pokala za ženske.

Takrat je bila Daniela Iraschko že uveljavljena skakalka, ki se je na tekmah celinskega pokala ves čas merila z Norvežanko Annete Sagen. Skandinavka ji je bila trn v peti, saj je Štajerka v letih 2008 in 2009 zaostala le za njo. Nato pa ji je v naslednjih treh sezonah vseeno uspelo stopiti na skakalni vrh. Skupno ima danes 39-letna Avstrijka 89 uvrstitev na zmagovalni oder v celinskem pokalu, kar jo uvršča na drugo mesto v zgodovini. 90-krat je na stopničkah stala njena velika tekmica.

Poleg vseh izjemnih rezultatskih uspehov je Štajerka nase najbolj opozorila leta 2003. Tudi s pomočjo domače smučarske zveze je Daniela Iraschko poletela na preizkusu letalnice v Kulmu, kar takrat ni bilo dovoljeno. Avstrijski organizatorji so ji dali dovolj zaletne hitrosti in kot prva ženska, čeprav neuradno, je poletela do magične meje 200 metrov.

Tudi odlična nogometašica

Ko se je v sezoni 2011/12 začenjal ženski svetovni pokal, Daniela Iraschko in Anette Sagen nista bili več nepremagljivi skakalki. Avstrijka je prvo sezono končala na skupno četrtem mestu, vseeno pa prišla do krstnih dveh zmag v svetovnem pokalu. Obe je dosegla v domačem Hinzenbachu. Čeprav velja za eno najbolj uspešnih skakalk v zgodovini, bi lahko dosegla še veliko več, če je ne bi ustavile poškodbe. »Imela sem več kot deset operacij kolena. Najhuje je bilo leta 2012, ko sem si strgala križne vezi,« je športnica navedla tudi slabo stran športa. Zadnjo operacijo je prestala lani. Celo poletje je trdo delala za vrnitev, a so jo zdaj načele še bolečine v bokih. »Vsaj hodim lahko normalno, ne da bi morala paziti, kako bom stopila na nogo,« o svojem trenutnem zdravstvenem stanju pove svetovna prvakinja iz Osla leta 2011. Tudi na prvi tekmi žensk na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 se je izkazala s srebrno kolajno. Skupno ima z velikih tekmovanj kar devet odličij, petkrat je na odru stala z ekipo. Do konca kariere je zbrala 16 zmag v svetovnem pokalu, v sezoni 2014/15 pa je kot prva Avstrijka slavila tudi skupno zmago. Vse od sezone 2013/14 je nastopala z imenom Daniela Iraschko-Stolz, saj se je poročila s partnerico Isabel Stolz.

Dobro mnenje o izkušeni Avstrijki imajo tudi v slovenskem taboru. Predvsem se dobro spominja tekme v Sapporu leta 2015 Špela Rogelj, ko ji je tekmica posodila svoj drugi par smuči, saj so Slovenke na letališču ostale brez njih. Rogljeva je takrat prišla do svojih drugih stopničk v svetovnem pokalu. Najdaljšo zgodovino pa ima z Avstrijko Maja Vtič, ki bo po novem s 35 leti najstarejša tekmovalka v svetovnem pokalu.

39-letnica pa v svoji karieri ni bila le izjemna skakalka, ampak tudi odlična nogometašica. Ko se je preselila v Innsbruck, je za tamkajšnji Innsbrucker AC in kasneje Wacker Innsbruck zaigrala v avstrijski bundesligi. Dvakrat je nastopila tudi v finalu avstrijskega pokala, trikrat pa je bila z ekipo podprvakinja severnih sosedov.

249,629 CHF je zaslužila z denarnimi nagradami na tekmah svetovnega pokala v svoji karieri Daniela Iraschko-Stolz. 169 uvrstitev na zmagovalni oder ima na tekmah celinskega in svetovnega pokala. 84-krat je stala na najvišji stopnički (16-krat v svetovnem pokalu), 58-krat je bila druga (25-krat v svetovnem pokalu) in 27-krat tretja (12-krat v svetovnem pokalu).