Rigonce, najbolj varovana slovenska vas

Rigonce, obmejna vasica s komaj 160 dušami, so bile leta 2015 ena glavnih vstopnih točk beguncev v Evropo. Še vedno je tako, le da jih zdaj ne pride na desettisoče hkrati, pač pa po sto, dvesto in več na dan. Nekateri krajani so prestrašeni, drugi ne, saj jim prisotnost velikega števila policistov daje občutek varnosti. A skupine večinoma mladih fantov, ki vsakodnevno prečkajo njihovo vas, vseeno v marsikom poleg sočutja zbujajo tudi nelagodje.