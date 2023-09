Kritika: Enkrat Hamlet, za vedno Hamlet

Zadnji Hamlet se začne s solzami. Že v preddverju, pred predstavo, Moški jočejo. Solze imajo svoj pomen, značaj, lastnosti, preteklost. Solze so spomin, samoizpraševanje, so solze bolečine, trpljenja, poraza, izdajstva, krivice, zmage, ljubezni in slovesa. Solze so Hamlet. So njegovi občutki, strahovi, dvomi in dejanja. Solze so tudi zato, ker naj bi bil zadnji. Zadnji Hamlet. Zatem Hamleta ne bo več. Prišli smo do konca. Vse se enkrat izteče. Tudi solze se posušijo.