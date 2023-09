Monika Jurišič Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor je poudarila, da ima pomembno vlogo pokušnja in ocena prvega grozda, ki jo opravi gospodar Stare trte, mariborski župan: »Ko ugotovi, da je grozdje zrelo, zaukaže začetek trgatve. Brači iz Šompetra pri Mariboru pridelek oberejo, stehtajo, mu izmerijo vsebnost sladkorja, ga zmeljejo, stisnejo, napolnijo v posode in predajo posestvu Meranovo v oskrbo in kletarjenje. Pri tem jih nadzoruje mestni viničar Stane Kocutar, ki za trto skrbi in jo neguje. Na koncu trgatve se ob Stari trti simbolno srečata zadnja brenta grozdja in prvi koš gnoja, saj moramo trti vrniti, kar smo ji z grozdjem vzeli. Najmlajši brač še natakne na trsno rozgo grozdno jagodo, da bo trta pila lasten sok. Festival Stare trte je vinski, kulinarični in kulturni poklon najstarejši trti na svetu. To enostavno morate videti in doživeti.«

Vinsko-kulinarični večeri brez vstopnine

V času trgatve priredijo v Mariboru vinsko-kulinarične večere s koncerti. Na njih lahko pokusite vrhunska lokalna vina in jedi, ki jih pripravljajo priznani chefi, poudari Monika Jurišič Hlevnjak in doda: »Jutri, ko se festival začne, bo na primer pred Hišo Stare trte v Mariboru vinski večer štirih mladih štajerskih vinarjev in štirih mladih vinarjev iz drugih slovenskih regij, ki predstavljajo novo obdobje štajerskega vinarstva in vinogradništva. Spoznali boste njihova vina, skozi pogovor in degustacijo pa vam bodo predstavili svoje poglede na vino, vinarstvo in vinogradništvo.« In vstopnina? »Ni je, vstop je prost.«

Vabljeni ste tudi na vrhunski vinsko-kulinarični in glasbeni dogodek, na katerem bodo svoje zgodbe predstavili slovenski Decanterjevi nagrajenci 2023, za odlično kulinariko pa bo poskrbela Restavracija Sedem. V petek, 29. septembra, bodo med 19. in 23. uro v središču mesta v Vojašniški ulici namreč z vami nagrajeni vinarji: Klet Metlika, Klet Krško, Puklavec Family Wines, Dveri Pax in Ptujska klet.

Delavnice za otroke in odrasle

Ob tem še priporočilo Monike Jurišič Hlevnjak: »V petek in soboto si rezervirajte čas za kulinarične užitke na Glavnem trgu v Mariboru, na Tržnici slovenskih dobrot. Tam se bodo namreč predstavili lokalni ponudniki dobrot iz vse Slovenije in naprodaj bodo izdelki s certifikati, ki potrjujejo njihovo tradicijo, kakovost in trajnost. Med drugimi bo Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor na tržnici pripravljala jedi iz sestavin, ki so certificirane z blagovno znamko Naše najboljše, lahko pa se udeležite tudi delavnic za otroke in odrasle.« Tržnica bo odprta od 10. do 18. ure.

Vsako leto pripravijo tudi tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov, na kateri lahko najdete sveže sadje in zelenjavo, domače dobrote in izdelke iz lesa, keramike in drugih materialov. Nekaj prav posebnega pa je tradicionalni splavarski krst, prireditev, ki poteka na reki Dravi. V okviru festivala bo namreč tudi vožnja s splavom po reki Dravi. »Za veselo razpoloženje ob domači glasbi bo poskrbel Splavarski trio, udeleženci pa bodo uživali v tradicionalnih kulinaričnih dobrotah. Na poti bodo spoznali izjemno etnološko dediščino in tradicijo mesta Maribor ter celotne Dravske doline. Po pristanku vam poleg znamenitosti na mariborskem Lentu priporočam še sprehod po splavarski učni poti.«

Splavarski krst

V času festivala se lahko vožnje s splavom udeležite v petek ob 16.30 in soboto ob 11. uri. Odhod bo iz Koblarjevega zaliva. Za 15 evrov boste dobili flosarski aperitiv s koščkom kruha in soljo ob prihodu, pijačo po sistemu »popij, kolikor želiš«, hladno flosarsko malico, zabavni program s splavarskim krstom enega izmed gostov in splavarsko kavo. Seveda je opisan le del ponudbe in jesenskih doživetij, s katerimi v Mariboru slavijo simbol slovenske žlahtne kapljice, kakovostno gastronomsko ponudbo štajerske prestolnice ter običaje in kulturno dediščino.

