Jestival z dnevom Biosfernega območja Julijske Alpe 2023 bo postregel s kulinarično in drugo ponudbo iz doline Soče in širšega območja Julijskih Alp. Brbončice lahko razvajate že prej s festivalskimi meniji, ki so že na voljo pri lokalnih gostinskih ponudnikih. Vsekakor je zanimivo, da so bili pobudniki kulinarične prireditve v Kobaridu kobariški gostinci, ki so bili pred leti združeni v Kobariški gastronomski krog.

Jestival poteka v organizaciji Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, je povedala Katja Sovdat, ena od organizatoric. »V soboto se bo v središču Kobarida dogajanje pričelo ob 11. uri z otvoritvijo festivala in stojnično ponudbo, sledili bodo nastopi glasbenih skupin in folklorni nastop, na ogled bosta dve razstavi. Vse skupaj se bo zaključilo ob 19. uri s koncertom Hamo & Tribute 2 Love. Vprašali ste tudi, koliko bo znašala vstopnina. Tako kot vsa leta do zdaj je ne bo, saj si želimo, da obiskovalci raje kupijo kakšen izdelek iz stojnične ponudbe in tako podprejo lokalne ponudnike.«

Več kot 50 ponudnikov

Kje se bo vse dogajalo? »Ker je Kobarid manjši kraj, obiskovalci ne bodo zgrešili, če se odpravijo kar na glavni trg v Kobaridu – Trg svobode. Tam bo osrednji prostor dogajanja in ponudbe. Ker pa pričakujemo, da bo ponudnikov na stojnicah več kot 50, bo živahno tudi v Gregorčičevi in Markovi ulici, medtem ko bo na Volaričevi 8 razstava amaterskega slikarja Igorja Tratnika z naslovom Obrazi Kobarida, razstava o vaških sirarnah pa bo na ogled v Zeleni hiši – TIC Kobarid.«

Lokalni ponudniki iz doline Soče in s širšega območja Julijskih Alp bodo svoje stojnice napolnili z jesensko obarvanimi kulinaričnimi dobrotami, sveže pripravljenimi jedmi ter izdelki domače in umetnostne obrti. »Pogledi bodo zagotovo zastajali na kolesih sirov, ki jih bo ponujalo pet sirarjev. Poleg planinskega sira iz kravjega mleka se bo na stojnicah dalo dobiti tudi kozji sir. Tam bodo tudi lončki prvovrstnega medu in marmelad, pa sušene mesnine in divja zelišča. Seveda, glavno besedo bodo kot vedno imeli kobariški štruklji,« je o ponudbi povedala Katja Sovdat.

Prav posebni kobariški štruklji

Kobariški štruklji imajo obliko krapcev, ne tradicionalno zavitih štrukljev, vsaka hiša v Posočju pa ima seveda svoj »ta pravi« recept za kobariške štruklje. Ko je začela pripoved o štrukljih, so se Katji Sovdat kar zasvetile oči. »Testo je preprosto, nadev pa je tisti, ki sladico naredi posebno. Mleti orehi, sladkor, kanček ruma in – skrivnosti. Male skrivnosti velikih gospodinj. Vse to je zapakirano v košček testa in zapečateno z osebnim podpisom, odtisom prsta na vrhu štruklja. Štruklji so najboljši še topli, preliti s topljenim maslom in drobtinami. Na Jestivalu jih vsako leto skuhamo v obilju, da se jih obiskovalci lahko res najedo.« Ponudnikov kobariških štrukljev bo predvidoma pet, ceno porcije pa želijo letos poenotiti. Predlagana cena za porcijo dveh štrukljev je osem evrov.

Dan pred osrednjo prireditvijo bo kulinarična delavnica z naslovom Zavestna ustvarjalnica žive kuhinje s hranljivimi lokalnimi sestavinami v organizaciji Posoškega razvojnega centra. »Delavnica bo brezplačna in se sofinancira v sklopu projekta sodelovanja Vzpostavitev pogojev za EKO regijo Biosfernega območja Julijske Alpe iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. A naj opozorim, da je število mest omejeno, zato naj zainteresirani pogledajo na spletno stran www.jestival.si. Če pa namigujete na ščepec skrivnosti, ki je zapakiran v kobariške štruklje, in ker se v Posočju recepti šepetajo iz generacije v generacijo, naj velja namig, da delček skrivnosti morda lahko razkrije kdo izmed ponudnikov,« je v smehu povabila na prireditev Katja Sovdat. To je podkrepila s še enim podatkom: na stojnicah bodo poleg naštetega tudi najrazličnejši izdelki lokalnih kreativcev, rokodelcev in umetnikov, ki bodo razstavljali vse od slik, nakita, naravne kozmetike do lesenih, šivanih in filcanih izdelkov.

*** Na Jestivalu vedno kraljujejo kobariški štruklji, ki poetično sovpadajo s kulturo ter pomenom sožitja človeka in narave, ki ga predstavlja dan Biosfernega območja Julijskih Alp. Kot prvo in največje biosferno območje v Sloveniji je pomemben del narodne identitete, kot je tudi tradicionalni dogodek Jestival v Kobaridu. In zato so letos to dvoje združili.