Ponujajo tri različne trase, ki bodo zadovoljile tako začetnike kot tudi izkušene kolesarje. Istria 155 je primerna za tiste, ki si želijo doživeti Istro in uživati v čudovitih razgledih. Istria 235 je že malo zahtevnejša in je namenjena tistim, ki iščejo malo večji izziv. Glavna in najbolj razburljiva trasa Istria 300 pa je za najpogumnejše, ki želijo resnično preizkusiti svoje meje. Organizatorji so premišljeno izbrali najlepše ceste in trase hrvaške Istre ter jih združili v edinstven kolesarski dogodek. Obljubljajo nepozabno kolesarsko avanturo v osupljivi pokrajini, ki vam bo za vedno ostala v spominu. Istria 300 je ženskam prijazno tekmovanje, organizator se je namreč odločil, da bo spodbujal in prilagodil tekmovanje tudi nežnejšemu spolu. Pobudo podpira Catherine Rossmann, vzpenjajoča se zvezda amaterskega kolesarstva iz Nemčije, skupaj s številnimi strastnimi kolesarkami. Kljub razprodanim vstopnicam za Istria 300 lahko ženske še vedno sodelujejo. Dodali so še nekaj ugodnosti posebej zanje. Za registracijo po običajni ceni lahko kolesarke izkoristijo kodo za popust: Istria300Ladies. Prvih 50 registracij bo prejelo dodatne ugodnosti, vključno s trening programom, ki bo ženske še bolj opolnomočil v močni moški konkurenci. Ne glede na to, ali ste moški ali ženska, in ne glede na vašo stopnjo kolesarskega znanja vas vabimo, da se udeležite kolesarskega dogodka Istria 300 in doživite čudovito istrsko pokrajino na dveh kolesih.