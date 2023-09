Zahvaljujoč GPS-oznakam in lokacijskim zemljevidom s podrobnimi opisi in fotografijami bodo ljubitelji narave in pustolovščin lahko uživali v številnih, tudi še neodkritih poteh Lošinja in njegovih manjših otokov.

Raziščite lošinjski arhipelag

S hojo po privlačnih cestah ali kolesarjenjem po različnih poteh različnih dolžin in zahtevnosti boste dosegli najlepše razgledne točke in vrhove, skrite plaže in zalive, slikovite ribiške vasice, samotne kapelice in zaselke, pastirske stanove in stare vojaške utrdbe. Izberete lahko eno od urejenih in označenih pohodniških ali kolesarskih poti, ki so namenjene različnim kategorijam, od družinskih do zahtevnejših. V jesenskem času, ko so temperature ravno pravšnje za različne aktivnosti, lahko obiščite bližnje otoke Ilovik, Susak in Unije, ki vam bodo razkrili številne zanimive zgodbe ter njihovo dolgo tradicijo in zgodovino.

Podate se lahko po poti belejskih pastirjev ali po poti svetega Gaudencija v Osorju. Na križišču cest v Punti Križa, ki povezujejo nekdanje pastirske zaselke, se začne Pot pastirskih stanov. Obisk otoka oljk ter dišavnic in zdravilnih rastlin, kjer poteka Pot Unijskega polja, vas bo označena pot popeljala v neke davne čase. Lošinjska gozdna terapija v Velem Lošinju vam bo približala naravo, s kolesom ali peš pa lahko raziskujete tudi lošinjskemu arhipelagu najbližji otok Ilovik. Morda se odločite obiskati prvo goro, na katero se je povzpel Rudolf Habsburg, ki je tudi najvišja gora creško-lošinjskega arhipelaga. Govorimo o Osoršćici, a to so le nekatere od številnih poti, ki čakajo, da jih odkrijete.

Prenos GPS-sledi in zemljevidov poti na spletni strani destinacije (tam boste našli tudi podrobne opise posameznih poti) vam bo pomagal, da boste brezskrbno uživali v raziskovalni avanturi na Lošinju.