Nepreslišano: Denis Čaleta, strokovnjak za varnostna vprašanja

Mislim, da je jasno dejstvo, da so migracije, ki smo jim priča, predvsem ekonomska dimenzija in spadajo v kategorijo ekonomskih migracij. Torej želim biti jasen, da je izziv spoprijemanja z migracijami lahko ena od ključnih točk prihodnjega razvoja, integracije in sodelovanja med državami znotraj EU. Trenutno različno razumevanje in prevladovanje parcialnih interesov nikakor nista prava pot za rešitev tega kompleksnega problema.