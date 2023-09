S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da sta moški in ženska, oba državljana Nemčije, hodila na krušljivem delu planinske poti. Planinka je hodila kakih pet metrov za planincem, pri tem pa je padla na skalo in se potem več deset metrov kotalila ter nato padla še po strmem meliščnem grebenu. Na kraju nesreče je zaradi hudih poškodb umrla. Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRZS z Brnika, ki so pokojnico s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali do bovškega letališča. Policisti glede omenjene gorske nesreče na Bovškem niso ugotovili sumljivih okoliščin in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.