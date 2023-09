Občina bi morala vsem zagotoviti dostojno bivališče

Na dogajanje v romskem naselju Lepovče, kjer so se bili Romi po julijskem neurju primorani preseliti v avtomobile in zabojnike, se je odzval varuh človekovih pravic in opozoril, da so občino Ribnica že večkrat opomnili na nepravilnosti, a zakonskih obveznosti še ni izpolnila.