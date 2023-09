Plavajoči hiški sta neuspeli projekt

V začetku meseca smo poročali, da so se v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah odločili za premik ene od plavajočih hišk, ki sta od lanskega novembra locirani na Špici. Kot so pojasnili v javnem podjetju, hišk še vedno ne oddajajo.