»Zaenkrat pripravljamo stacionarne mejne kontrole. Gre za dodatni nadzor in videti moramo, kaj bo to prineslo,« je dejala Faeser. Ob tem je ponovila, da je učinkovita rešitev problematike migracij mogoča le na evropski ravni, in pri tem izpostavila mejni nadzor na zunanji meji, ne pa na notranjih mejah EU.

Ministrica je v ponedeljek opravila pogovore s predstavniki Češke in Poljske o krepitvi nadzora na meji. Ti so se nanašali predvsem na prisotnost nemške policije na celotnem obmejnem območju, tudi na drugi strani meje s Češko in Poljsko, kot to nemški policisti počnejo v Švici.

Nemški policisti lahko namreč v tesnem sodelovanju s švicarskimi kolegi na ozemlju Švice izvajajo inšpekcijske preglede in preprečujejo nepooblaščen vstop v Nemčijo.

Prav tako je ministrica v ponedeljek v razpravi o tem, kako naj se Nemčija odzove na begunce in nezakonite migracije, zavrnila predlog o letni zgornji meji za begunce, kot je to predlagal bavarski ministrski predsednik Markus Söder.

»Zgornjih meja se enostavno ne sme upoštevati, ker imamo evropsko pravo, mednarodno pravo, ne moremo zgolj zmanjšati individualne pravice do azila,« je poudarila.