Rezultati prvih superračunalniških modelov podnebja kažejo, da bo v daljni prihodnosti zaradi tektonskih premikov Sonce postalo svetlejše, vulkanski izbruhi pa bodo v ozračje izpustili ogromne količine ogljikovega dioksida (CO2), kažejo izsledki študije, ki je bila v ponedeljek objavljena v reviji Nature Geoscience.

To naj bi Zemljo segrelo do te mere, da številni sesalci ne bodo mogli preživeti, povrhu pa naj bi bilo le osem do 16 odstotkov prihodnjega superkontinenta, imenovanega Pangea Ultima, primernih za njihovo bivanje. Sesalci se namreč večinoma bolje prilagajajo mrazu, slabše pa se spopadajo z ekstremno vročino.

»Novonastali superkontinent bi dejansko povzročil trojni udarec, ki bi vključeval učinek kontinentalnosti, bolj vroče Sonce in več CO2 v ozračju,« je pojasnil glavni avtor študije Alexander Farnsworth z univerze v Bristolu in dodal, da bi lahko bila posledica tega »pretežno sovražno okolje brez virov hrane in vode za sesalce«.

Kot je še dejal, se bodo namreč v tem primeru splošne temperature gibale med 40 in 50 stopinjami Celzija s še višjimi dnevnimi ekstremi, ki bodo skupaj z visoko stopnjo vlage »dokončno zapečatile« usodo ljudi.

Znanstveniki ocenjujejo, da se bo do nastanka superkontinenta raven CO2 v ozračju s trenutnih 400 delcev na milijon (ppm) povečala na več kot 600 ppm, vendar ob predpostavki, da ljudje prenehajo uporabljati fosilna goriva. V nasprotnem primeru bo Zemlja te številke dosegla že veliko prej, je opozoril profesor Benjamin Mills, ki je za študijo izračunal prihodnje količine delcev CO2.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da kljub črnogledim napovedim ljudje ne bi smeli zmanjšati svojih prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam, saj naraščajoče temperature in vse pogostejši ter intenzivnejši vročinski valovi že zdaj škodijo njihovemu zdravju.