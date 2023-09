»Rusija se je vključila v vojno idej, da bi onesnažila naš informacijski prostor s polresnicami in lažmi ter ustvarila lažno podobo, da demokracija ni nič boljša od avtokracije,« je dejala Jourova in družbene medije pozvala k ukrepanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Velike spletne platforme morajo obravnavati to tveganje, še posebej zato, ker moramo pričakovati, da bodo Kremelj in drugi dejavni pred našimi evropskimi volitvami,« je opozorila.

Evropska komisija je nedavno v skladu z evropskim aktom o digitalnih storitvah objavila seznam 19 spletnih ponudnikov, za katere veljajo strožja pravila. Gre za platforme, ki imajo več kot 45 milijonov uporabnikov. Med njimi so omrežje X, Facebook, Amazon Store, Instagram, TikTok, Youtube in Booking, pa tudi spletna iskalnika Google in Bing.

Akt, ki je sicer začel veljati novembra lani, ponudnikom digitalnih storitev postavlja jasne obveze za zaščito njihovih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji. Poleg tega so številne velike spletne platforme podpisnice kodeksa ravnanja glede dezinformacij. Omrežje X je sicer odstopilo od dogovora.

»Najnovejše ugotovitve kažejo, da je na platformi v lasti milijarderja Elona Muska še posebej veliko objav, ki širijo napačno ali zavajajočo vsebino,« je dejala Jourova in ponovila, da mora X še naprej spoštovati predpise EU. »Gospod Musk ve, da se ni rešil tega, ko je odstopil od kodeksa ravnanja,« je dodala.