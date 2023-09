Oba projekta sta uspešno kandidirala na razpisu za organizacijo Evropske noči raziskovalk in raziskovalcev 2022-2023. V okviru obeh pa bodo v petek v 27 krajih po Sloveniji, prav tako pa v italijanski Gorici in črnogorski Podgorici, potekale številne aktivnosti.

V okviru projekta Noč ima svojo moč!, ki ga koordinira Ustanova Hiša eksperimentov in izvaja konzorcij partnerjev Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Tehniški muzej Slovenije, Geološki zavod Slovenije in Botanični vrt Univerze v Ljubljani (UL) ter skoraj 60 pridruženih partnerjev in podpornikov projekta, potekajo različne dejavnosti.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Botaničnem vrtu UL predstavil direktor Hiše eksperimentov Miha Kos, med drugim raziskovalci obiskujejo šole, kjer predstavijo sebe in svoje delo. Obenem izvajajo tudi znanost za državljane, pri kateri so letos posameznike povabili k raziskovanju travniških rastlin.

V petek pa bodo aktivnosti obsegale dogodivščine, predavanja, delavnice, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, muzejih, vrata pa bodo za javnost odprle številne raziskovalne ustanove in znanstveni centri. »Z našim projektom želimo doseči, da čim širši krog ljudi spozna delo mladih raziskovalk in raziskovalcev, hkrati pa da tudi sami izkusijo znanstveno-raziskovalno delo,« je dejal Kos.

Z bogatim izborom dogodkov bodo organizatorji postregli tudi v okviru projekta Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira Filozofska fakulteta UL in vključuje še deset fakultet in akademij UL, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut ter druge partnerje. Po besedah vodje Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete UL Darinke-Ike Bartol želijo s sloganom dati poseben poudarek humanističnim in družboslovnim znanostim in raziskavam.

»Namen projekta je namreč predstaviti humanistiko kot znanstveno in raziskovalno vedo, ki je vpeta tudi v vse druge vede, kot sta na primer tehnika in naravoslovje, in je pomembna za življenje človeka. Brez humanistike namreč ni ostalih ved in brez ostalih ved ni humanistike,« je dejala.

Obiskovalci bodo v petek tako lahko srečevali raziskovalke in raziskovalce fakultet in akademij UL. Osrednji dogodek pa bo potekal na ljubljanskem Mestnem trgu, kjer bodo na Znanstvenem bazarju ves dan potekale predstavitve in delavnice, dogajanje pa bodo popestrili tudi razstave, filmi, koncerti in številne druge aktivnosti na 18 lokacijah v Ljubljani. Vse aktivnosti pa bodo posvečene osrednji temi letošnjega projekta Človek, žival, saj se aktualni globalni izzivi dotikajo tako ljudi kot živali ter odnosa in soodvisnosti človeškega ter živalskega sveta, je dejala Bartol.

Častna pokroviteljica projekta Noč ima svojo moč! je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, projekta Humanistika to si ti! pa predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev je po besedah organizatorjev eden najbolj znanih javnih dogodkov v Evropi. Vsako leto poteka zadnji petek v septembru s ciljem približati znanost in raziskovanje splošni javnosti, predvsem pa mladim. Letos bo dogajanje sočasno potekalo v več kot tristo evropskih mestih. Projekt Evropska unija financira v sklopu okvirnega programa Obzorje Evropa 2021-2027, programa Marie Sklodowska-Curie.