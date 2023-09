Predstavniki iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktobra se bodo tako danes sestali s predstavniki državnega sveta. Po tem, ko se jim ni izšla računica s podporo poslanskih skupin, se zdaj nadejajo, da jim bo predlog zakona o interventnem dodatku k pokojninam uspelo v parlamentarni postopek pripeljati s pomočjo državnega sveta. Če slednji ne bo posvojil omenjenega zakonskega predloga, Rupar zatrjuje, da so zakon pripravljeni vložiti trije poslanci, in sicer »dva iz opozicijske stranke in en poslanec iz vladne stranke«. Njihovih imen sicer Rupar na današnji novinarski konferenci ni razkril.

Za naslednji teden pa je napovedal tudi vložitev kazenske ovadbe zoper premierja Goloba, ki trenutno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje. Rupar predsedniku vlade očita zanemarjanje reševanja razmer v zdravstvu in dajanje »obljube na obljubo«, o zdravstveni reformi pa ni »ne duha ne sluha«. V kazenski ovadbi je tako napovedal sklicevanje na 258. člen kazenskega zakonika, ki določa, da se z denarno kaznijo ali zaporom do treh let kaznuje uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda.

V iniciativi Glas ljudstva in Inštitutu 1. oktober sicer še naprej napovedujejo boj za višje pokojnine. Na naslednjem shodu v sredini oktobra pa bodo po besedah Ruparja odločali tudi o ustanovitvi stranke Glas upokojencev. Kot je še navedel, pospešeno ustanavljajo odbore, trenutno beležijo 16 regijskih in 36 občinskih odborov. Na novinarsko vprašanje o številu članov pa je Rupar odvrnil z »več kot Levica, zelo približno smo nekje pri NSi«. O možnosti sodelovanja pa so se pogovarjali tudi z DeSUS. »Tisti, ki pravite, da ne bomo uspeli, se motite. Če ne bomo uspeli s to vlado, bomo kmalu uspeli z drugo,« je še zatrdil Rupar.