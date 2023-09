Sodni svet je na svoji zadnji seji sprejel sklep, v katerem je iz osmerice prijavljenih kandidatov za slovenskega predstavnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) izpostavil trojico. To sta profesorja ljubljanske pravne fakultete Vasilka Sancin in Aleš Galič, ki sta oba z ESČP že sodelovala kot nadomestna ad hoc sodnika, in profesor prava na Univerzi v Maastrichtu Jure Vidmar. Kot smo izvedeli, so se na razpis prijavili še sodnik na Upravnem sodišču RS Boštjan Zalar, profesor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici Anže Erbežnik, članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu Miša Zgonec Rožej, odvetnica in docentka na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici Anja Strojin Štampar in Andrej Auersperger Matić, pravni svetovalec pri Evropski službi za zunanje delovanje. Člani sodnega sveta so soglasno sprejeli sklep, da vsi prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje, prednost pa so dali Galiču, Vidmarju in Sancinovi.

Med prijavljenimi ni aktualnega slovenskega sodnika na ESČP Marka Bošnjaka, ki se je v Strasbourg preselil leta 2016, devetletni mandat pa se mu izteče čez dobro leto in pol. Bošnjak je bil sicer lani izvoljen za enega izmed dveh podpredsednikov ESČP.

Dolga pot do četrtega sodnika

Tako bo Slovenija očitno dobila četrtega predstavnika na ESČP. Pred Bošnjakom je Slovenijo dva mandata (od leta 1998 do 2016) zastopal Boštjan M. Zupančič, ki po svojem slovesu od Strasbourga razburja in povzroča preglavice tudi ESČP s svojimi šovinističnimi in antisemitskimi izpadi. Pred njim je Slovenijo na ESČP pet let predstavljal Peter Jambrek.

Novi slovenski sodnik pri ESČP bo mandat začel junija 2025, do takrat pa bo moral prestati še več postopkovnih korakov. Po predpisanem postopku se mora predsednica republike - po tem, ko pridobi mnenje vlade in sodnega sveta - opredeliti do kandidatur in jih poslati v parlament, kjer kandidate za sodnika ESČP na tajnem glasovanju z večino glasov vseh poslancev izvoli državni zbor. Kot je razvidno iz razpisa, mora Slovenija listo treh kandidatov najkasneje do 16. decembra prihodnje leto posredovati parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kjer so volitve slovenskega predstavnika predvidene na plenarnem zasedanju januarja 2025.

Ob prejšnji kandidaturi pred slabimi osmimi leti je državni zbor izbral listo treh kandidatov, na kateri so bili odvetnik Marko Bošnjak, vrhovna sodnica Nina Betetto in predavateljica na univerzi v Ghentu Nina Peršak. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je nato Bošnjaka izvolila z absolutno večino 113 od 134 glasov.