Benetke so mesto muzej, pravijo turistični vodniki. In za vstop v muzeje običajno zaračunajo vstopnino. V Benetkah, ki jih vsako leto obišče več deset milijonov ljudi, so se nekaj let poigravali z zamislijo, da bi enodnevni obiskovalci za vstop v mesto plačali pristojbino. Zdaj je mestni svet – ne brez polemik – potrdil načrt. S prihodnjim letom bodo uvedli vstopnino, za začetek ob podaljšanih koncih tedna in prazničnih dneh, ko se v mesto tudi sicer zliva največ izletnikov.

Poskusno plačljivo obdobje bo trajalo 30 dni, ki jih mora občinski svet še določiti. Kdor bo torej med karnevalom ali velikonočnimi prazniki želel skočiti na dnevni izlet do Benetk, bo moral očitno prej prek spleta kupiti vstopnico. Ta bo stala pet evrov na osebo.

Agencije še čakajo na več informacij

Za desnosredinskega župana Luigija Brugnara so očitno problem Benetk enodnevni gostje. »Ne prispevajo skoraj nič v proračun lokalnih turističnih ponudnikov, za njimi ostanejo samo smeti,« trdi. In kdo so enodnevni gostje v Benetkah? Ljudje, ki živijo do 300 kilometrov stran, da se lahko v enem dnevu pripeljejo, uživajo v mestu in se zvečer odpravijo domov. Tudi Slovenci, seveda. Vstopnina bo tako udarila po žepu tudi enodnevne slovenske goste, predvsem tiste, ki se radi pogosto vračajo in odkrivajo nove kotičke ter obiskujejo prireditve v čarobnem mestu.

V turistični agenciji Palma so povedali, da vseskozi spremljajo novice glede vstopnine v Benetke, a uradnih podatkov o tem še nimajo. »Pričakujemo, da bodo italijanske oblasti v naslednjih tednih objavile podrobnejše informacije in smernice glede obiska Benetk. Ko bomo seznanjeni z vsemi podrobnostmi, bomo obvestili naše potnike. Prav tako bomo natančno spremljali stanje glede omejitev vstopa v mesto in skrbno sledili navodilom italijanskih oblasti,« je povedala Nena Kraševec, vodja projektov v marketingu in odnosov z javnostmi v Palmi.

V agenciji po eni strani tudi razumejo mestne oblasti, ker preprosto ne morejo več organizirati varnih in kakovostnih ogledov mesta, prav tako je oteženo življenje prebivalcem. »Mesto se že vrsto let spopada z onesnaženostjo in ne nazadnje s procesom posedanja, saj je zgrajeno na otokih in kolih. Že s potezo, da so umaknili iz središča vsaj križarke, so napravili korak naprej,« ocenjujejo v Palmi. »V naši agenciji menimo, da bodo tisti, ki želijo Benetke obiskati, pripravljeni odšteti tudi vstopnino,« pravi Kraševčeva.

Kako bodo Benečani v praksi izpeljali ukrep, niti agencije v Italiji še ne vedo natančno. »Seveda bo vstopnina veljala tudi za obiskovalce, ki se bodo tja odpravili s turističnimi agencijami. Mi imamo skupinske izlete v Benetke, a težav pri tem ne pričakujemo, tudi ko bodo vstopnino res uvedli,« so povedali v turistični agenciji Aurora Viaggi v Trstu.

Ne bojijo se, da bi vstopnice odvrnile obiskovalce. »Letos poleti smo imeli v Benetkah tak naval turizma, da tega ta muzej na prostem preprosto ne prenese več in je treba ukrepati, sicer ga čez nekaj let ne bo več,« se strinja Vera Kermez, direktorica agencije Aurora Viaggi. Ne nazadnje je tudi za Petro v Jordaniji treba plačati, prav tako za sprehod po dubrovniškem obzidju, tudi za Vatikanske muzeje ali Alhambro v španski Granadi si je treba prek spleta veliko prej priskrbeti vstopnico … A Benetke bodo verjetno prvi primer na svetu, v katerem bo vstopnina veljala kar za celotno mesto.

Brez vstopnice 50 evrov kazni

Po napovedih naj bi enodnevni obiskovalci, starejši od 14 let, pred prihodom prek spleta kupili vstopnico, na kateri bo koda QR. Portal, ki bo v več jezikih, naj bi kmalu pripravila beneška občina. Ob prihodu pa se bodo morali obiskovalci usmeriti na vhodne poti, kjer bo zapornica po zgledu podzemnih železnic, na kateri se bodo prijavili s kodo QR. Tisti, ki vstopnice ne bodo imeli, jim grozi globa 50 evrov ali več.

Plačila bodo oproščeni prebivalci občine Benetke in otokov v laguni ter njihovi sorodniki, zaposleni v Benetkah in študentje na beneških šolah, podjetniki s sedežem v občini, lastniki nepremičnin v Benetkah, ki plačujejo občinski davek na nepremičnine. Prav tako vstopnine ne bodo plačali gostje, ki vsaj eno noč prenočujejo na območju občine Benetke, pa tudi tisti, ki bodo prišli v tamkajšnje zdravstvene ustanove ali na športne prireditve. Plačila vstopnine bodo oproščeni tudi prebivalci celotne dežele Veneto, vendar pa bodo ti morali svojo vstopnico vseeno rezervirati prek spleta.

Za vrat jim diha Unesco

Cilj ukrepa je, da bi odvrnili tuje enodnevne turiste od obiska v dneh, ko je v mestu največji naval. Tako naj bi zavarovali občutljivo in edinstveno svetovno kulturno dediščino in vzdrževali boljše ravnovesje med stanovalci in turisti. Uvedbo vstopnin, ki vendarle pomeni omejevanje gibanja ljudi, so že nekajkrat preložili. A občinska oblast v Benetkah ima za vratom Unesco. Organizacija je že večkrat opozorila, da Benetkam zaradi množičnega turizma in podnebnih sprememb grozi nepopravljiva škoda, ter priporočila uvrstitev mesta na seznam ogrožene kulturne dediščine.

Prvič so se v Benetkah temu izognili, ko so prepovedali plovbo največjih ladij za križarjenja po kanalu mimo Markovega trga. S tem naj bi tudi zmanjšali škodo, ki jo za temelje mesta in laguno pomenijo veliki valovi, ki jih ustvarjajo velike ladje. Tudi septembra letos je šlo za las. Unescov odbor za svetovno dediščino je pred dnevi v savdskem Riadu odločil, da Benetk ne uvrsti na seznam ogrožene svetovne dediščine, a hkrati je bilo slišati tudi opozorila, da Italija ne naredi dovolj za njihovo zaščito.

Oznaka ogrožena dediščina pomeni, da morajo oblasti bolje poskrbeti za ohranjanje določenega območja za prihodnost. Če Unesco oceni, da ukrepi niso zadovoljivi, lahko mestu celo odvzame oznako svetovne dediščine. Benetke se s svetovno dediščino Unesca ponašajo od leta 1987.

Opozicija v Benetkah očita županu, da so vstopnine nepremišljen in instanten ukrep, sprejet samo zato, da bi pomirili Unesco. Pričakovali bi vsak kakšno študijo o tem, ali bo vstopnina sploh zmanjšala število dnevnih obiskovalcev. »Omejevanje množičnega turizma je neizbežno, kar pa ne pomeni, da zapiramo mesto,« ukrep brani župan. Pravi, da dnevnega števila obiskovalcev ne bodo omejevali.

Ob teh polemikah pa velja spomniti, da so Benetke veliko več kot sprehod z železniške postaje po glavnih ulicah do mostu Rialto in Trga svetega Marka, po katerih se giblje reka obiskovalcev z vsega sveta, da se je včasih nemogoče premikati. Le nekaj ulic stran od glavnih turističnih smeri ali na manjših otokih v laguni, na Buranu, Torcellu, Lidu, pa lahko obiskovalec v miru užije pristne Benetke.