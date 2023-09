Rusija nad Ukrajino znova poslala več deset dronov

Rusija je ponoči Ukrajino napadla z 38 droni tipa šahed, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da so jih 26 sestrelili. Tarča je bilo med drugim znova pristanišče na Donavi Izmail. O ukrajinskih napadih z droni, ki naj bi jih sestrelili, pa Rusija poroča s Krima in iz Kurska.