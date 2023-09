Uvodne štiri izvedbe Laverjevega pokala (Praga 2017, Chicago 2018, Ženeva 2019, Boston 2021) je dobila Evropa, lani v Londonu pa prvič selekcija sveta. Tudi tokrat sta bila selektorja teniški legendi, Američan John McEnroe in Šved Björn Borg, ki sta v teh vlogah že od premiere pred šestimi leti. V Areni Rogers v Vancouvru z zmogljivostjo skoraj 20.000 gledalcev je bila Evropa precej oslabljena, saj so manjkali Novak Đoković, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedjev, Rafael Nadal, Roger Federer, Holger Rune, Stefanos Cicipas... Zato so njene barve v Kanadi branili Rus Andrej Rubljov, Norvežan Casper Ruud, Poljak Hubert Hurkacz, Francoza Gael Monfils in Arthur Fils ter Španec Alejandro Davidovich Fokina.

Na tridnevnem tekmovanju velja pravilo, da zmaga ekipa, ki prva doseže 13 točk, pri čemer vsaka zmaga na dvoboju prvega dneva prinaša po eno točko, drugega po dve in zadnjega po tri. Letos je edino točko za Evropo proti ekipi sveta (Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američani Ben Shelton, Frances Tiafoe, Taylor Fritz in Tommy Paul ter Argentinec Francisco Cerundolo) osvojil Norvežan Ruud za zmago proti Američanu Paulu, a končnih 13:2 ni najvišja zmaga katere izmed ekip v zgodovini. Zanjo so pred dvema letoma v Bostonu poskrbeli Evropejci, ki so slavili s kar 14:1, najtesneje pa je bilo leta 2019 v Ženevi (13:11).

Zdaj 64-letni John McEnroe je lani v Londonu prvič po štirih zaporednih neuspehih prekinil vladavino Evrope (13:8), zdaj pa je »ponovil vajo« tudi v Vancouvru. »Uh, to je bilo neverjetno. Srček, kako smo jih brcnili v rit! Toda po drugi strani drži, da so nas pred tem oni štirikrat brcnili v rit. Ko smo lani zmagali, je bila to bitka na polno, do konca. Tudi letos smo imeli odličen ekipni duh ter super kombinacijo mladosti in izkušenosti, vsi fantje pa so igrali odlično. Da bomo zmagali, sem čutil že od svoje prve izgovorjene besede pred začetkom dvoboja: 'Gremo. Do konca!' Super,« je bil vzhičen John McEnroe, vsak od njegovih šestih igralcev pa je odšel domov bogatejši za 250.000 dolarjev. Njegov stanovski kolega na evropski klopi, tri leta starejši Björn Borg, kljub porazu ni bil razočaran: »Naj se še oni malo veselijo, mi smo se že štirikrat. Bili smo neverjetno oslabljeni, toda to ne zmanjšuje vrednosti njihove zmage. A naslednje leto (dvoboj bo v Berlinu, op. p.) bo drugače in napočil bo čas za novo slavje Evrope.«

Izidi, 1. dan, posamično: Shelton (ZDA) – Fils (Fra) 7:6 (4), 6:1, Cerundolo (Arg) – Davidovich Fokina (Špa) 6:3, 7:5, Auger-Aliassime (Kan) – Monfils (Fra) 6:4, 6:3, dvojice: Tiafoe, Paul (ZDA) – Rubljov, Fils (Rus, Fra) 6:3, 4:6, 10:6, 2. dan, posamično: Fritz (ZDA) – Rubljov 6:2, 7:6 (3), Paul – Ruud (Nor) 6:7 (6), 2:6, Tiafoe – Hurkacz (Pol) 7:5, 6:3, dvojice: Auger-Aliassime, Shelton – Hurkacz, Monfils 7:5, 6:4, 3. dan, dvojice: Shelton, Tiafoe – Hurkacz, Rubljov 7:6 (4), 7:6 (5).