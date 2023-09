Čeprav superpokalni obračuni pogosto poskrbijo za presenečenja, saj moštva na začetku sezon še niso uigrana, kar pogosto velja za favorite, v slovenskem do tega ni prišlo. Cedevita Olimpija v Kranju ni pokazala posebej bleščeče igre, a je na koncu vseeno zasluženo zmagala. To je bil za zmaje četrti zaporedni, skupno pa že 12. uspeh v superpokalnih dvobojih v samostojni Sloveniji. Najkoristnejši posameznik (MVP) obračuna je bil Luka Ščuka, ki je 21 točkam dodal sedem skokov.

Medtem ko Helios pred obračunom ni imel veliko težav s sestavo ekipe, je bilo drugače pri Olimpiji. Zaradi pravila osmih slovenskih igralcev v domačih tekmovanjih sta izven dvanajsterice ostala Shawn Jones in novinec D. J. Stewart, prav tako Nikola Radičević, ki je sicer poškodovan. V športni dvorani Planina v Kranju je bilo na tribunah veliko otrok, ki so že med ogrevanjem dali vedeti, da pesti večinoma stiskajo za Ljubljančane. Bučno so pozdravili vsako atraktivno potezo zmajev, pri čemer je prednjačil Karlo Matković, ki je nekajkrat silovito zabil. Trener Olimpije Simone Pianigiani ni bil zadovoljen z zapiranjem prostora pod obročem svojih košarkarjev, saj je Helios že na uvodu prišel do treh skokov v napadu, zato je sledila hitra minuta odmora.

Domžalčani so delovali nekoliko bolj uigrani, državne in pokalne prvake pa so obremenjevale tudi težave z osebnimi napakami, saj sta si dve že po nekaj minutah nabrala Jaka Blažič in Justin Cobbs. Ko je Helios ušel za osem točk, se je zdelo, da je Olimpija v težavah, a je sledil hiter odgovor v obliki delnega izida 15:2. Potek dogodkov se je obrnil, zmaji pa so imeli priložnost, da še povečajo prednost, a so bili nenatančni pri metih od daleč. Nasprotnik je ponujeno izkoristil in se znova približal, na odmor pa odšel z zaostankom sedmih točk.

Pianigiani je na začetku drugega polčasa na klopi pustil Blažiča, ki je imel že štiri osebne napake, prvi met za tri točke po šestih neuspešnih poizkusih pa je zadel kapetan Heliosa Blaž Mahkovic. A Olimpija je znova znala odgovoriti na grožnjo nasprotnika. Tokrat se je zanesla na mladega Luko Ščuko, ki je dobro metal od daleč, hkrati pa po podaji Seana Armanda z zabijanjem poskrbel tudi za potezo tekme. Na igrišču ga je kasneje zamenjal Blažič, ki je dodal svoj prispevek, sočasno pa poskrbel, da je moral Mahkovic s petimi osebnimi napakami na začetku zadnje četrtine na klop. Helios se sicer kljub temu ni predal in je še naprej skrbel, da se Olimpija ni smela sprostiti, a je do konca tekme v Kranju razlika le še naraščala.

»Občutki so odlični. Pričakovali smo, da bomo prišli do zmage, a se je Helios dobro upiral. Vedeli smo, da bodo agresivni, saj jim drugega ni preostalo. A smo zadevali odprte mete, hkrati pa tudi mi odgovorili z agresivno obrambo. Na koncu je bila razlika kar visoka. Naziv najkoristnejšega igralca mi pomeni veliko, saj je za menoj težka lanska sezona, v kateri sem se vračal po operaciji strganih križnih vezi v kolenu,« je misli strnil 21-letni Luka Ščuka. Heliosov Blaž Mahkovic po porazu ni bil pretirano razočaran: »Igrali smo s skrajšano rotacijo, saj imamo nekaj igralcev poškodovanih. Kljub temu smo se dostojno upirali Olimpiji, na koncu pa so nam pošle moči. Priložnost smo videli v neobremenjenosti, saj nismo imeli česa izgubiti. Toda to se nam ni poznalo, saj smo zgrešili ogromno odprtih metov.«

*** Naziv najkoristnejšega igralca mi pomeni veliko, saj je za menoj težka lanska sezona, v kateri sem se vračal po operaciji strganih križnih vezi v kolenu. Luka Ščuka, košarkar Olimpije