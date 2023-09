Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je včeraj zjutraj sestal z ruskim veleposlanikom Aleksandrom Bocan-Harčenkom, dan po celodnevnih spopadih na severu Kosova v vasi Banjska, v katerih so umrli kosovski policist in trije ali štirje srbski napadalci, šest jih je kosovska policija aretirala, od teh se dva zdravita v bolnišnici v Prištini, okoli 20 pa naj bi jih zbežalo v Srbijo. Vučić je po pogovorih zapisal: »Hvaležen sem, ker je (ruski veleposlanik) poslušal prošnje in zahteve srbske strani.« Ni pa povedal, kakšne so bile te prošnje in zahteve.

V Banjski je še vedno veliko kosovskih policistov, prav tako pripadnikov Natovih sil Kfor, ki jih je na Kosovu skupno 3700. Pouka v Banjski ni in nihče te srbske vasi ne more zapustiti. Kosovski specialci po hišah iščejo napadalce in našli so nekaj orožja, tudi v sosednjem Zvečanu v nekem avtomobilu.

Večmesečne priprave?

Notranji minister Kosova Xhelal Svecla je na novinarski konferenci dejal, da je šlo za teroristično akcijo, za katero stojita Srbija in Vučić. Nekateri ubiti in zajeti naj bi bili pripadniki skupine Severna brigada, ki jo je Priština že pred nekaj meseci označila za teroristično, Srbi pa jo imajo za narodnoosvobodilno. Minister je dejal, da je šest napadalcev zbežalo v Srbijo in se zdravijo v bolnišnici v Novem Pazarju. Od Beograda zahtevajo, da jih izroči.

Na osnovi »velike količine zbranega orožja«, izdelanega v Srbiji, je Svecla menil, da so organizatorji hoteli v napad vključiti več sto ali celo več tisoč ljudi, da bi destabilizirali Kosovo. Sporočil je, da so našli načrte, po katerih so napad pripravljali več mesecev, z napadom pa da je povezan tudi Milan Radojčić, podpredsednik Srbske liste, najpomembnejše stranke kosovskih Srbov s podporo Beograda. Nemški veleposlanik jo je včeraj kritiziral, ker se še ni oglasila. Vučić in Srbska pravoslavna cerkev (SPC) sta na primer takoj v nedeljo obsodila uboj kosovskega policista, SPC pa je ob tem zanikala trditve Prištine, da so orožje našli tudi v samostanu Banjska.

»Bili so amaterji«

Srb s severa Kosova, ki je želel ostati neimenovan, je za Dnevnik dejal, da so vsi od treh ubitih in šestih ujetih Srbov s severa Kosova. Gre za amaterje, pravi nasprotno od Kurtija, ki trdi, da je šlo za »dobro izurjeno in dobro oboroženo skupino profesionalcev«. Tudi kosovskim Srbom ni povsem jasno, kdo stoji za napadom in kaj se je v nedeljo natančno dogajalo v Banjski in 700 let starem samostanu, ker gre za povsem blokirano območje. Naš sogovornik je ob tem opozoril na, kot je dejal, policijsko represijo, ki da se kaže tudi v tem, da so že pred nedeljo na vsakih nekaj kilometrov na kontrolnih točkah pregledovali avtomobile. Srbe na severu Kosova, kjer so v večini in kjer jim infrastrukturo, šolstvo, zdravstvo in upravo financira Beograd, motijo tudi kasarne kosovske policije. Sogovornik je še dejal, da so se napadalci, ki so zbežali (menda jih je okoli 20), lahko skrili v okolici, kjer je divjina s hribi in od koder ni težko priti v Srbijo.

Pri Vučićevem televizijskem nastopu v nedeljo zvečer pa je pogrešal jasno sporočilo, je dejal. Sicer je srbski predsednik dejal, da so napad brez pomoči Beograda izvedli kosovski Srbi, ki »so se uprli, ker nočejo več trpeti Kurtijevega terorja« in da je Kurti po njegovem edini krivec za dogodke, malo pa tudi del mednarodne skupnosti, ki mu pomaga. »Kurtijeva največja želja je, da bi nas zvabil v vojno z Natom. Žal mi je, ker so se tamkajšnji Srbi pustili izzvati,« je rekel.