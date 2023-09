Na stotine bližnjih, prijateljev, sošolcev s pravne fakultete in znancev je v soboto k večnemu počitku pospremilo 21-letno Mihaelo Berak, ki jo je v sredo zvečer na svojem domu do smrti ustrelil šest let starejši policist Marko Smažil. Ta je zaradi suma umora trenutno v priporu. »Uboga naša Mihaela, šele dobro je začela živeti. Čudovito dekle. Vsi smo v šoku,« je za portal 24sata povedal žrtvin stric. Družina je šele na policiji izvedela, kaj točno naj bi se zgodilo, in sicer naj bi po navedbah tožilstva 27-letni policist v sredo okoli desete ure zvečer z namenom, da jo ubije, s službeno pištolo ustrelil Mihaelo. Ta je umrla na kraju zločina. »Niti vedeli nismo, kdo je on. Neki tip, ki še ni dolgo policist, neizkušen, a so mu dali orožje. Bogve, kaj je z njim počel. Zadel jo je v arterijo, zadušila se je z lastno krvjo. Ubogi naš otrok,« je v solzah še razložil Mihaelin stric.

Obsesiven, posesiven

Policija je sprva preiskovala sum povzročitve splošne nevarnosti in nepravilno ravnanje s službenim orožjem, saj je 27-letni policist trdil, da se je Mihaela ustrelila sama, potem priznal, da jo je on, a po nesreči. Po zaslišanju so ugotovili, da gre za sum umora, mladenič naj bi pred prihodom kolegov določene sledi in dokaze celo odstranil in opravil več telefonskih klicev. Trenutno je suspendiran, čaka ga disciplinski postopek. Žrtev in policist nista bila v (daljšem) razmerju, poznala sta se šele kak teden, kar je policiji povedala Mihaelina prijateljica in jim predala tudi njuno komunikacijo. Prijateljici je potožila, da je Marko posesiven in obseden. »Jezi me, ker nenehno išče potrditev, da mi je on dovolj, da sem srečna z njim. Kako za vraga naj vem. Saj nisva v zvezi,« ji je žrtev pisala in dodala, da se z Markom intenzivno pogovarjata šele kratek čas. »Tega zdaj ne govorim, da bi ga žalila ali poniževala, ampak res ni čisto normalen. Je obsesiven, posesiven, moteč, manipulativen,« je po navedbah portala Index še dodala. Šla je še korak dlje in prijateljici napisala: »Če te kaka punca kdaj vpraša o Smažilu, ji, prosim, reci, naj pobegne.« Marku, ki jo je zasipaval z izpovedmi ljubezni, je takrat povedala, da ga ne želi več videti. »Mihaela, ne delam drame. Samo povedal sem ti, da sem predan samo tebi. Nočem ti težiti, ti si super punca in uživam v tvoji družbi. Ne bom ti več pisal. Ko me želiš videti ali slišati, sem na voljo,« ji je Marko poslal sporočilo po prepiru. Na policiji sporočil še niso javno komentirali, prav tako z njimi še ni bil uradno seznanjen osumljenčev odvetnik.