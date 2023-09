Kogar kača piči ...

... se boji zvite vrvi, pravi stari slovenski pregovor. Zato je nemalo strahu povzročila sirena za splošno nevarnost, ki se je včeraj ob 10.20 oglasila v naselju Jezero v občini Brezovica. Saj veste, zadnje čase nas pestijo številne ujme in potem poplave ali pa hud veter, toča, kdo ve, kaj vse nas še čaka, morebiti bodo celo kobilice začele padati z neba. Nevarnosti za občane ni bilo prav nobene, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, najverjetneje je šlo za človeško napako. Nekdo je pač pomotoma pritisnil na neki gumb ... Se zgodi, kajne. Dokler ni zares kaj hudega, se ob takih vesteh lahko samo nasmehnemo v upanju, da se bodo take sirene tudi v prihodnje oglašale zgolj po nesreči. Eh, pomotoma, no. Ne po ta pravi nesreči. No, saj veste, kaj mislimo.