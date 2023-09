#intervju Jamie Stewart, pevec skupine Xiu Xiu: umetnost kot soočanje z bolečino

Ko se je Jamie Stewart, pevec in glasbenik eksperimentalne rok skupine Xiu Xiu, lotil pisanja avtobiografije, se mu je roman zdel preobsežen in obremenjujoč. Zato se je odločil, da svojo zgodbo raje pove v 33 vinjetah, za rdečo nit pa si izbral spolne izkušnje svojega življenja. Glasbenik, ki je odprto biseksualen in se identificira kot nebinarna oseba (uredništvo Dnevnika se je zato Stewarta odločilo naslavljati z zaimkom on_a), v knjigi tako opisuje doživetja, ki variirajo od prve mastrubacije, do rokerskih noči polnih presenečenj in smrti očeta. V Anything That Moves (Vse, kar se premika) avtor odkriva tančico skrivnosti in sporoča, da so noči glasbenikov daleč od blišča, o katerem beremo v medijih.