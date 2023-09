Gledališče Celje: novost platforma za mlade, v teatru tudi veliko glasbe

Slovensko ljudsko gledališče Celje se v novi sezoni posveča predvsem Celju in celotnemu savinjsko-šaleškemu kulturnemu okolju. Premierno bo v Celju v novi sezoni, 73. zapovrstjo, predstavljenih sedem uprizoritev, šest krstnih za odrasle in ena za otroke. Med novostmi so pogovori z ustvarjalci po predstavah, otroški abonma, dodatni program za otroke in mladino ter koncertni cikel, poimenovan Ce dur.