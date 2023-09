Pred natanko 141 dnevi so slovenski odbojkarji v športni dvorani OŠ Maksa Pečarja v Črnučah začeli svojo letošnjo reprezentančno sezono. Za njimi sta tudi že dve pomembni tekmovanji, liga narodov, kjer jih je v četrtfinalu sklepnega turnirja zaustavila Japonska, in že omenjeno EP, na katerem so po zmagi proti Franciji v Rimu osvojili tretje mesto. Toda vse to je bila le priprava za zanje najpomembnejše letošnje tekmovanje, kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

»Pred odhodom na Japonsko smo veliko pozornosti namenili regeneraciji ter skušali pri delu v fitnesu in dvorani kar najbolj napolniti baterije fantov. V nov teden zdaj vstopamo z novim ritmom. Čeprav smo skupaj že skoraj pet mesecev, motivacija pri igralcih ni niti za trenutek vprašljiva, saj vsi že od nekaj čakajo na ta trenutek,« se skupaj s svojimi izbranci novega izziva veseli slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Leta 2020 jih je zaustavila Francija

Kvalifikacijski turnir v Tokiu je za večji del do zdaj najuspešnejše slovenske reprezentance v kolektivnih športih zadnja priložnost, da se končno uvrsti na olimpijske igre. V preteklosti Tine Urnaut in soigralci za to veliko priložnosti, tudi zaradi nekoč čudnega sistema tekmovanja, niso imeli. Najbližje uvrstitvi so bili pred dobrimi tremi leti in pol, ko so v polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Berlinu proti Franciji vodili že z 2:0 v nizih, to pa je bilo tudi vse, kajti naslednje tri nize so dobili kasnejši olimpijski prvaki.

V Tokiu bodo Slovenci v devetih dneh odigrali kar sedem tekem, neposredno pot v Pariz pa prinašata le prvi dve mesti. »Po vsaki tekmi se bo potrebno čim prej regenerirati, ob tem pa takoj pozabiti na vse, kar se je zgodilo, in se osredotočiti na naslednjo tekmo. Izkušeni smo dovolj, pomembno bo le, kako kakovostno bomo na določen dan odigrali tekmo. Vrhunsko igro bo potrebno zapored kazati več kot dober teden. Kdor je bo prikazal največ, si bo izboril vstopnico za Pariz,« se z napornim urnikom tekmovanja ne ubada kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut.

Uvodni dvoboj s Tunizijo

Svojo prvo tekmo bo slovenska reprezentanca igrala v soboto ob treh ponoči po srednjeevropskem času oziroma ob deseti uri dopoldan po japonskem. Njen prvi nasprotnik bo Tunizija, ki je bila nedavno na afriškem prvenstvu šele peta – in to po treh zaporednih naslovih. Sedemkrat je do zdaj že igrala na olimpijskih igrah, tudi na zadnjih pred tremi leti. Sledili bosta tekmi z ekipama, s katerima so Slovenci igrali tudi na EP v Varni: v nedeljo s Turčijo in dva dni pozneje s Finsko, ki prav tako nikoli doslej še nista igrali na olimpijskih igrah. Zato pa je petkrat do zdaj nastopil Egipt, aktualni prvak Afrike, s katerim je Slovenija igrala v Mariboru ob slovesu Mitje Gasparinija.

To naj bi bile na papirju nekoliko lažje ekipe, prvi neposredni tekmec slovenskih odbojkarjev za uvrstitev na olimpijske igre pa naj bi bila reprezentanca ZDA, s katero se letos v ligi narodov niso pomerili. V šestem krogu čaka Cretujeve izbrance Japonska, ki jih je v ligi narodov v Gdansku premagala v četrtfinalu. Svojo zadnjo tekmo v Tokiu bodo igrali proti Srbiji, ki so jo premagali v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva v Varni. Vse tri reprezentance se lahko pohvalijo tudi z olimpijskimi zlatimi kolajnami: Japonska leta 1972 v Münchnu, ZDA v letih 1984 (Los Angeles) in 1988 (Seul) in 2008 (Peking), Srbija pa leta 2000 (Sydney).

»Veliko bo odvisno od mentalne stabilnosti, telesne pripravljenosti in potrpežljivosti v igri. S tehnično-taktičnega stališča tekmecem ne bomo smeli dajati daril, morali se bomo boriti za vsako žogo in jim tako kar najbolj oteževati pot do vsake točke. Zavedamo se tudi, da lahko v obrambi dobro odigramo z blokom, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Tem stvarem bomo v preostalih dneh do začetka kvalifikacijskega turnirja dajali največji poudarek,« je selektor Cretu napovedal, kaj njegove izbrance čaka do uvodne tekme s Tunizijo.

Kvalifikacijska turnirja še v Braziliji in na Kitajskem

»Težko je reči, kakšen razpored tekem bi nam bolj ustrezal. Toda eno je zagotovo – najpomembnejša bo le vsaka naslednja tekma, vsak naslednji niz. Zadnje tri tekme bodo na papirju najzahtevnejše in verjetno bodo odločale o olimpijski vozovnici. A tudi do takrat bo treba delo oddelati na najvišji ravni, da se kakšen nepotreben stres ne pojavi že prej,« je svojega selektorja dopolnil Dejan Vinčić, ki bo ob odsotnosti poškodovanega Gregorja Ropreta spet prvi podajalec slovenske izbrane vrste.

Na OI v Parizu bo nastopilo 12 reprezentanc. Prostih je še enajst mest, saj je eno rezervirano za gostitelje Francoze. Poleg skupine B bosta še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A bodo v Rio de Janieru igrali Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C v Xi'anu pa Kitajska, Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija. Najboljši dve reprezentanci iz vsake od treh skupin se bosta pridružili francoski, še pet udeleženk pa bo znanih po rednem delu lige narodov leta 2024. Najprej bodo mesto dobile reprezentance, katerih celine še ne bodo imele predstavnika, naslednji kriterij pa bo glede na razvrstitev na svetovni lestvici, na kateri je Slovenija trenutno osma.

.

Reprezentanca Slovenije v Tokiu podajalca: Dejan Vinčić (37 let, Rapid Bukarešta, Rom), Uroš Planinšič (25 let, Calcit Volley). sprejemalci: Tine Urnaut (35 let, JTEKT Sting, Jap), Klemen Čebulj (31 let, Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Rok Možič (21 let, Verona, Ita), Žiga Štern (29 let, Slepsk Malow Suwalki, Pol), Rok Bračko (19 let, Merkur Maribor). blokerji: Alen Pajenk (37 let, Olympiacos, Grč), Jan Kozamernik (27 let, Itas Trentino, Ita), Sašo Štalekar (27 let, Berlin Recyling Volley, Nem), Danijel Koncilja (32 let, ACH Volley). korektor: Nik Mujanović (18 let, Calcit Volley). Libera: Jani Kovačič (31 let, ACH Volley), Urban Toman (25 let, Arcada Galati, Rom). selektor: Gheorghe Cretu, pomočnika selektorja: Zoran Kedačič, Matteo De Cecco.